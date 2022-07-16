О чем стесняются говорить мужчины и как сохранить здоровье во время войны — разговор с урологом

Затянуть мужчину к врачу, как правило, дело не простое. Многие просто боятся ходить к медикам и задавать вопросы врачу — урологу. Речь идет о болезнях мужской половой сферы.

Большинство мужчин не думают о собственном здоровье, пока не проявляются первые симптомы или же заболевание прогрессирует.

Мы побеседовали с известным врачом урологом, кандидатом медицинских наук Антоном Глебовым.

Сейчас также смотрят

Часто ли мужчины приходят на осмотр

Есть такое утверждение, что мужчины по своей физиологии могут выдерживать высокий интенсивный стресс, но достаточно непродолжительное время. Интенсивность такого стресса для женщины была бы убийственной.

Но женщина в свою очередь может выдерживать стресс средней интенсивности очень долго. И эта длительность средне интенсивного стресса для мужчины была бы губительна.

Почему я на этом делаю акцент? Потому что сегодня у меня большое количество пациентов-мужчин, которые приходят просто на профилактический осмотр или с жалобами на общую усталость, депрессию, нарушение сна и как следствие — нарушение либидо, сексуальных желаний.

И вообще иногда приходят с проблемой потери даже мыслей о сексе или об интимной близости. И когда спрашиваешь, находятся ли они в стрессе, они говорят: “Ну, в принципе да”.

Потому что каждый день в голове прокручивается понимание тех ужасов войны, которые происходят сейчас в нашей стране. То есть мужчины на сегодняшний день не понимают выраженность губительных факторов и то деструктивное влияние даже небольшого стресса на организм мужчины и на гормональный фон.

Восемь из десяти мужчин, которые приходят просто на профосмотр без выраженных жалоб, имеют нарушения в гормональном фоне. Они чаще всего вызваны длительным стрессовым фактором.

К чему может привести стресс

Стресс — это разрушающий фактор, запускающий целый ряд процессов в организме и это как карточный домик, как эффект домино. Сначала нарушается одно звено работы нашего организма.

Оно дальше тянет за собой второе, третье, десятое и с каждым днем ​​становится все агрессивнее. Когда мы говорим о нарушении гормонального фона, это за собой ведет и нарушение наших физиологических процессов в организме, метаболизма.

То есть переваривание и усвоение полезных веществ, которые должны попадать в наш организм вместе с едой. Это и нарушение сна, что ведет за собой нарушение не только выработки половых гормонов, но и вообще гормонального баланса нашего организма.

Следовательно, влияет и на сердечную мышцу, и на наш иммунитет. Отсюда возникает риск обострения хронических заболеваний, имеющихся у каждого из нас.

Как влияет стресс на отсутствие эрекции

Одна из наиболее банальных и одновременно сложных рекомендаций — исключение этого стресса. Все проживающие сегодня в Украине, к сожалению, это сделать не могут.

Если у нас идет гормональный сбой, если у нас падает концентрация и выработка собственного тестостерона, то снижается стрессоустойчивость. Тестостерон является одним из ключевых гормонов. Это гормон стойкости к стрессу.

Чем больше уровень стресса, тем ниже уровень гормона. И чем ниже уровень тестостерона, тем больше мы подвержены стрессу.

К тому же, при понижении концентрации тестостерона нарушается кровоснабжение сердечной мышцы. Это повышает риски возникновения острых сердечно-сосудистых проблем и прежде всего инфарктов.

Еще раз говорю, гормон обеспечивает стрессоустойчивость. На высоком уровне тестостерона мы быстрее высыпаемся, быстрее приходим в норму, более четко оцениваем ситуацию и принимаем решения.

Кроме того, тестостерон отвечает за половую функцию мужчины. Если его уровень достаточен, то и качество эрекции будет отличным. Недостаточный уровень тестостерона может снизить эрекцию.

Как восполнить дефицит тестостерона

Во-первых, сегодня, как никогда, нужно обратить внимание на свое здоровье. Следует проходить профилактические осмотры, предупреждать грубые и глубокие изменения в своем организме еще на так называемом досимптоматическом этапе.

Восполнению тестостерона в организме способствуют ведение здорового образа жизни, умеренные физические нагрузки, половая активность и полноценный сон.

Нередко дефицит тестостерона восполняют медикаментозным путём. Но все эти рекомендации должны быть индивидуальными.

Это зависит от возраста, от выраженности повреждения гормонального звена, наличия или отсутствия сопутствующих заболеваний.

С какими симптомами следует идти к урологу

Не надо терпеть боль или неудобство и надеяться, что оно само пройдет. К урологу нужно идти в любом случае, не стесняясь своих интимных проблем.

Если в довоенные времена четверть или треть пациентов обращались действительно профилактически, без жалоб, то сегодня почти 90% пациентов — это мужчины, которым уже припекло.

То есть, они не могут откладывать эту ситуацию на завтра или послезавтра. Они вынуждены сегодня обратиться к врачу, потому что им это мешает жить.

У большинства это воспалительные заболевания, мочекаменная болезнь. Преимущественно, это люди пожилого возраста — они более уязвимы к разным болезням.

Как часто нужно делать профилактические осмотры

Я всегда привожу пример, чтобы он хорошо запоминался, с автомобилем. Все автомобилисты знают, что осень – весна — периоды планового техосмотра, замена резины.

И я говорю, что когда вы отправляете своего железного друга на ТО, это время как раз пройти и вам это ТО, но уже медицинское. То есть, два раза в год — осенью и весной. Это периоды самых больших обострений всех болезней.

Но сегодня, когда мы понимаем, что в первую очередь стрессовые и травмирующие факторы более выражены, чем в период довоенного времени, то я бы рекомендовал по крайней мере раз в три месяца обращаться к врачу.

Хотя бы к семейному, чтобы он сделал минимальный чекап. Чтобы вы понимали, что с вами все хорошо. Если ничего не болит — это прекрасно. И уролог действительно не нужен.

Однако мужчинам после 40 лучше все-таки обращаться к врачу ради элементарной профилактики. Потому что если не следить за здоровьем, возможно, со временем придется бороться с такими нежелательными последствиями, как простатит, аденома, нарушение потенции, мужское бесплодие и даже онкологические заболевания.

Основные принципы гигиены

Это принципы сексуальной гигиены. Никто не отменял возможность заражения инфекциями, передающимися половым путем. Об этом тоже следует помнить.

Также следует помнить об исключении немотивированного использования дезинфицирующих растворов. Потому что это будет нарушением как минимум микрофлоры слизистых поверхностей. К тому же это может привести к воспалению.

Не использовать кремы, обладающие антисептическим и противогрибковым действием, без показаний врача. На самом деле это очень банально, но если мы будем забывать о гигиене, тем более летом, когда повышен риск распространения бактерий — это тоже не хорошо.

Надо два раза в день хотя бы небольшим количеством воды мыть наружные половые органы. Можно использовать даже специальные влажные салфетки, но нужно смотреть внимательно на их состав.

Обращать внимание, чтобы они не обладали раздражительным действием, не имели в своем составе спиртовых компонентов. Следует бояться любых гигиенических жидкостей или салфеток, содержащих много ароматизаторов, потому что это может привести к различным аллергическим реакциям.

На фронте у военных часто встречается микоз стоп, который еще называют грибком. Дерматолог Екатерина Мельник рассказала все, что нужно знать про грибок стопы и его лечение.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!