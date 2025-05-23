700 спасенных жизней ежегодно! Какие новые технологии помогут выявить рак у женщин

Когда стандартной маммографии недостаточно, на помощь приходят инновационные методы сканирования!

Новое исследование из Кембриджа указывает на то, что усовершенствование программы скрининга рака молочной железы может стать спасительным для сотен женщин с плотной структурой грудной ткани.

Плотная грудь: в чем сложность скрининга

Как пишет The Guardian, миллионы женщин ежегодно проходят маммографический скрининг. Однако для 10% из них этот метод может оказаться недостаточно эффективным. Из-за высокой плотности груди опухоли просто исчезают на фоне белого изображения ткани. Это значительно затрудняет выявление заболевания на ранней стадии.

Исследователи из Кембриджского университета утверждают, что благодаря новым методам сканирования можно не только выявить 3500 дополнительных случаев рака ежегодно, но и спасти 700 жизней! В ходе исследования ученые протестировали три дополнительных способа скрининга у более 9 тысяч женщин с плотной тканью груди, у которых были отрицательные результаты маммографии.

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Что именно тестировали ученые

Ученые опробовали три технологии, а именно маммографию с контрастным усилением (CEM):

вводится краситель для четкости сосудов;

проводиться сокращенная магнитно-резонансная томография (Ab-MRI) — более быстрый аналог МРТ;

проводиться автоматизированное ультразвуковое исследование молочных желез (Abus).

Самыми эффективными оказались первые два метода. CEM выявил 19 случаев рака на 1000 женщин, Ab-MRI — 17 случаев, тогда как Abus — только четыре.

Поскольку стандартная маммография диагностирует около восьми случаев на 1000, у новых методов есть потенциал увеличить количество выявленных случаев новообразований у женщин с плотной грудью.

— Ранняя диагностика рака очень важна для пациентов с точки зрения лечения и перспектив. Мы должны изменить программу скрининга, чтобы обеспечить раннюю диагностику рака, что даст гораздо большему количеству женщин гораздо больше шансов на выживание, — отметила профессор Фиона Гилберт.

Исследователи также заверили, что эти выводы имеют глобальное значение, ведь плотная ткань молочной железы — распространенное явление среди женщин во всем мире.

Однако для полного понимания эффективности этих методов нужны дополнительные исследования.

Необходимы дополнительные анализы, чтобы оценить риск гипердиагностики и определить целесообразность внедрения новых сканирований с точки зрения затрат. Несмотря на обнадеживающие результаты, специалисты советуют все равно посещать маммографический скрининг.

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