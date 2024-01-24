Болезнь, которая напоминает о себе. Как людям пожилого возраста защититься от постковидного синдрома

Пандемия COVID-19 запомнилась нам переполненными больницами, карантинными ограничениями, а также, к сожалению, смертями. Как в разгар эпидемии, так и сейчас летальные случаи чаще всего регистрируют среди пациентов пожилого возраста.

Однако с течением времени медики убеждаются, что помимо непосредственной угрозы жизни, COVID-19 опасен также отсроченными последствиями, которые не позволяют человеку забыть о болезни еще в течение длительного времени после выздоровления.

Как утверждают эксперты ВОЗ, примерно у 10-20% людей, которые выздоровели от COVID-19, возникают различные среднесрочные и долгосрочные последствия. Симптомы, которые сохраняются в течение длительного времени, называют постковидным синдромом или “длинным” (затяжным) COVID-19.

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Согласно исследованию Королевского колледжа Лондона, риск развития “длинного” COVID-19 растет с возрастом — в частности, для людей старше 50 лет. В то же время ученые продолжают изучать все аспекты этого заболевания.

Может помешать вести нормальный образ жизни

Среди наиболее распространенных симптомов постковидного синдрома: утомляемость, одышка или затрудненное дыхание, когнитивная дисфункция (например, спутанность сознания, нарушение памяти и речи, неспособность сосредоточиться и мыслить ясно), проблемы со сном, постоянный кашель, боль в грудной клетке, мышечная боль, потеря обоняния или вкуса, депрессия или чувство тревоги, лихорадка и тому подобное.

Согласно исследованиям, проблемы с дыханием чаще всего развиваются у тех, кто перенес COVID-19 в тяжелой форме, а также у женщин.

Эти симптомы могут сохраняться с начала заболевания или же возникнуть уже после выздоровления. Иногда они меняются, исчезают, а затем появляются снова. “Длинный” COVID способен помешать человеку работать и вести нормальный образ жизни.

Чтобы состояние пациента можно было квалифицировать как постковидный синдром, симптомы должны сохраняться как минимум в течение двух месяцев от начала болезни. Также врачи должны исключить другие заболевания с аналогичной симптоматикой.

Специфическая терапия отсутствует

Сейчас ученые продолжают изучать феномен “длинного” COVID-19. Его природа, причины, определение групп пациентов, которые более подвержены этому синдрому, — все это должно стать предметом дальнейших исследований.

Точно невозможно предсказать, сколько продлится затяжной COVID-19 у конкретного человека. У большинства пациентов симптомы сохраняются до нескольких месяцев и со временем ослабевают.

На сегодня отсутствует и специфическая медикаментозная терапия этого заболевания. Лечение носит комплексный характер и направлено прежде всего на ослабление симптоматики.

В отличие от “обычного” COVID-19, постковидный синдром не является заразным и не передается от человека к человеку.

Вакцинация помогает

Ученые считают, что лучший способ защититься от “длинного” COVID-19 — это сделать все возможное, чтобы избежать заражения вирусом. Помимо правил гигиены, например мытья рук и социальной дистанции, речь идет также о прививках против COVID-19 и, в частности, о соблюдении рекомендованных сроков ревакцинации.

Как утверждает врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Федор Лапий, сегодня появляется все больше научных подтверждений, что вакцинация помогает избежать развития постковидного синдрома. В то же время ученые продолжают активно изучать эту медицинскую проблему.

Напомним, что главной целью вакцинации против COVID-19 является предотвращение летальных случаев, тяжелого течения и осложнений этой болезни. Наиболее уязвимой группой пациентов являются люди в возрасте 60+, а также лица с хроническими заболеваниями.

Медики предостерегают, что у людей старшего возраста COVID-19 может вызвать тяжелые осложнения: воспаление легких, сердечно-сосудистые патологии, фиброз почек, обострение диабета, бронхиальной астмы и других хронических заболеваний и тому подобное.

Прививки против COVID-19 для украинцев являются бесплатными.

Актуальный перечень пунктов вакцинации, с адресами и телефонами можно найти на сайте Национального портала по иммунизации.

Ранее мы рассказывали, почему нужны дополнительные бустеры от COVID-19 и что стоит знать о полном курсе вакцинации.

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