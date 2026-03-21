Как найти личный стиль: советы для аутентичного гардероба

Как бы ты описал свой гардероб сегодня? Может быть, это коттеджкор, тихая роскошь или какой-то другой микротренд из TikTok, название которого ты узнал только вчера? Социальные сети выращивают новые эстетические тенденции со скоростью нежелательных волос в носу — каждые две недели. Однако настоящий стиль не имеет ничего общего с математическими уравнениями быстрой моды.

О том, почему погоня за трендами превращает нас в безликие копии Pinterest и как наконец-то одеться так, чтобы почувствовать себя живым, рассказывает The Guardian со ссылкой на ведущих экспертов индустрии.

Две грани личного стиля

Эксперт по стилю Рэйчел Ташджян отмечает, что мы часто путаем два разных понятия. Первое — это старомодная идея о том, какие цвета и фасоны подходят твоему типу фигуры, чтобы казаться стройнее. Это подход, основанный на ограничениях и строгих правилах.

Второй тип стиля — гораздо глубже. Это искусство объединять свой опыт, хобби, интересы и стремления в единый образ. Именно это сделало иконами стиля принцессу Диану или Мика Джаггера.

Развитие стиля — это, по сути, выстраивание отношений с самим собой, — добавляет автор контента Стефани Йебоа.

Ловушка идеального тела

Одним из самых больших препятствий на пути к самовыражению является навязанный страх перед собственной фигурой. Стилист Витор Арруда убежден: когда мы одеваемся только для того, чтобы что-то скрыть или замаскировать недостатки, мы действуем из состояния стыда и страха.

Эксперты призывают экспериментировать с объемом и пропорциями, не боясь выглядеть не так. Например, объемные плечи могут добавить образу характера гораздо лучше, чем очередная попытка затянуть талию до идеальных параметров. Привыкание к вещам, которые не повторяют контуры тела, — это первый шаг к настоящей свободе.

Как начать трансформацию без лишних затрат

Найти себя — не значит потратить всю зарплату в бутиках. Напротив, избыток новых вещей только запутывает. Вот несколько советов от профи:

У каждого в шкафу есть наряд, в котором ты чувствуешь себя на все сто. Выясни, что именно дает это ощущение: цвет, текстура ткани или то, как она держит форму? Ищи похожие ощущения, а не похожие картинки в интернете;

Возьми одну вещь, которую ты редко носишь, и попробуй стилизовать ее пятью абсолютно разными способами. Миксуйте то, что у вас уже есть;

Рэйчел Ташджян советует чаще практиковать офлайн-прогулки по магазинам. Трогай ткани, примеряй непривычные формы, смотри, как одежда живет на тебе. Это развивает тактильную и визуальную грамотность, которой нас лишает онлайн-шопинг.

Стиль — это не точка, а процесс

Главное, что стоит осознать: ваш стиль не является чем-то застывшим. Мы меняемся, взрослеем, меняем профессии и увлечения — и наш гардероб должен меняться вместе с нами.

Одеваться как ты есть — это не поиск идеального мундира на всю жизнь. Это разрешение себе быть настоящим, живым и немного непредсказуемым сегодня. В конце концов, вещи из масс-маркета растворятся в микропластике быстрее, чем ты успешь их полюбить, а твоя индивидуальность — это то, что остается в тренде навсегда.

