Меланома или просто возрастное пятно? Эксперт об опасных сигналах, по которым можно распознать рак кожи

Здоровье — это основной ресурс, от которого зависит вся деятельность человека. Поэтому врачи рекомендуют хотя бы раз в год проходить обследование всего организма, чтобы обнаружить проблему и предотвратить её развитие своевременным лечением.

Однако есть болезни, которые развиваются очень быстро и следить за своим телом и здоровьем нужно также самостоятельно.

Если ты нашел/(-ла) подозрительные пятна или пигментацию на своем теле — это не всегда симптом меланомы. Однако чтобы точно в этом убедиться, следует уметь определять разницу между пигментными пятнами и раковыми образованиями кожи — от текстуры до внешнего вида.

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Как это правильно делать и на что следует обращать особое внимание, рассказал врач и медицинский директор Росс Перри.

Как отличить меланому от пигментации

— Возрастные пятна и рак кожи могут иметь сходство, и если ты волнуешься, лучше пройти обследование, – убежден Росс Перри.

Чаще всего, возрастные пятна являются маленькими, темно-коричневыми или черными плоскими пятнами на участках, часто находящихся на солнце: на лице, руках, плечах.

Основным отличием возрастных пятен и пигментации от меланомы являются четко очерченные края и однородный цвет у первых.

Также возрастные пятна с течением времени могут менять размер, темнеть, увеличиваться в количестве.

А вот меланома, то есть рак кожи, имеет неровный край и неоднородный цвет, — говорит врач. — Может выглядеть шершавым, чешуйчатым, бородавчатым, как язва или даже кровоточить. Пятна меланомы сопровождаются и другими симптомами, в то время как обычная пигментация не приносит дискомфорта.

— Если ты видишь новообразование на своем теле, лучше немедленно обратись к врачу общей практики или дерматологу. Он сможет определить, есть ли повод для беспокойства! — подчеркнул Росс Перри.

Что может спровоцировать рак кожи и как уберечься от недуга, мы писали в нашем другом материале.

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