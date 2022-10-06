Обычная царапина или причина меланомы? Что будет, если содрать родинку на теле

Едва ли не у каждого человека на теле есть родинки. Кто-то ими гордится, кто-то наоборот — стесняется, но эти пятнышки точно придают внешности уникальности и выделяют нас среди других.

Пожалуй, все с детства помнят суровые предостережения взрослых о том, что сдирать родинку ни в коем случае нельзя, иначе… А в самом деле, что будет?

Врачи-дерматологи объяснили, что такое родинки, почему они появляются, что будет, если случайно их повредить и как выявить опасные образования на коже.

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Что такое родинка

Дерматолог и трихолог Виктория Баскакова объясняет, что родинка (невус) — это доброкачественное образование, которое есть на коже практически каждого человека. Оно может появляться на протяжении всей жизни, начиная с самого рождения.

Родинки бывают плоскими или выпуклыми, а их цвет обычно колеблется от светло-коричневого до почти черного.

Почему появляются родинки

Дерматолог объясняет, что есть несколько факторов, влияющих на возникновение родинок:

воздействие ультрафиолета;

наследственная предрасположенность;

изменение гормонального фона (беременность, прием гормональных препаратов, в том числе комбинированных оральных контрацептивов и т.п.);

возраст (у людей старшего поколения родинки могут увеличиваться в размерах).

Что будет, если содрать родинку

Врач-дерматоонколог и хирург-онколог Оксана Краснопольская советует не паниковать. Для начала обработай кожу антисептиком для ран и средством для заживления повреждений, например пантенолом.

Далее рекомендуется обратиться к дерматологу и пройти дерматоскопию, чтобы определить характер родинки и убедиться, что это образование безопасно для здоровья.

Если родинка доброкачественная, то ее повреждение может приравниваться к обычной царапине. Однако, если новообразование носит злокачественный характер, то возможно дальнейшее его удаление по показанию врача.

Виктория Баскакова отмечает, что если задеть родинку один раз, то она не сможет сразу перерасти в меланому.

Но, например, если родинка находится в зоне бритья кожи и постоянно травмируется, это вполне может привести к изменениям, — говорит врач.

Как обнаружить опасную родинку

Большинство родинок не нуждаются в удалении и не приносят абсолютно никакого вреда человеку. Впрочем, есть случаи, когда невусы могут быть действительно опасными.

Тревожными звоночками могут быть:

изменение цвета, формы или размера родинки;

наличие нескольких цветов;

неравные границы;

асимметрия двух половин;

рост.

Если ты наблюдаешь такие изменения после травмирования родинки, то обратись к дерматологу и пройди обследование. В общем, профилактически проверять родинки стоит один раз в год.

Многие страдают от сухости рук и не уделяют этому достаточного внимания. Однако это может перерасти в большую проблему, например, атопический дерматит. Читай, как правильно ухаживать за кожей.

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