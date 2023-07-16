Меланома чи просто вікова пляма? Експерт про небезпечні сигнали, за якими можна відрізнити рак шкіри

Здоров’я — це основний ресурс, від якого залежить вся діяльність людини. Тож лікарі рекомендують хоча б раз на рік проходити обстеження всього організму, аби виявити проблему та випередити її розвиток вчасним лікуванням.

Однак є хвороби, які розвиваються дуже швидко, і стежити за своїм тілом та здоров’ям треба також самостійно.

Якщо ти знайшов/(-ла) підозрілі плями чи пігментацію на своєму тілі — це не завжди є симптомом меланоми. Однак аби точно в цьому впевнитися, варто вміти визначати різницю між пігментними плямами та раковими утвореннями шкіри — від текстури до зовнішнього вигляду.

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Як це правильно робити та на що треба звертати особливу увагу, розповів лікар та медичний директор Росс Перрі.

Як відрізнити меланому від пігментації

— Вікові плями та рак шкіри можуть бути схожими, і якщо ти хвилюєшся, краще пройти обстеження, — переконаний Росс Перрі.

Найчастіше вікові плями є маленькими, темно-коричневими або чорними плоскими плямами на ділянках, які часто перебувають на сонці: на обличчі, руках, плечах.

Основною відмінністю вікових плям та пігментації від меланоми є чітко окреслені краї та однорідний колір у перших.

Також вікові плями з часом можуть змінювати розмір, темнішати, збільшуватися у кількості.

А ось меланома, тобто рак шкіри, має нерівний край та неоднорідний колір, — каже лікар. — Може виглядати шорстким, лускатим, бородавчастим, виразковим або навіть кровоточити. Плями меланоми супроводжуються й іншими симптомами, тоді як звичайна пігментація не приносить дискомфорту.

— Якщо ти бачиш новоутворення на своєму тілі, краще негайно звернися до лікаря загальної практики або дерматолога. Він зможе визначити, чи є привід для занепокоєння! — наголосив Росс Перрі.

Про те, що може провокувати рак шкіри та як уберегтися від недуги, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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