Меланома чи просто вікова пляма? Експерт про небезпечні сигнали, за якими можна відрізнити рак шкіри

Здоров’я — це основний ресурс, від якого залежить вся діяльність людини. Тож лікарі рекомендують хоча б раз на рік проходити обстеження всього організму, аби виявити проблему та випередити її розвиток вчасним лікуванням.
Однак є хвороби, які розвиваються дуже швидко, і стежити за своїм тілом та здоров’ям треба також самостійно.
Якщо ти знайшов/(-ла) підозрілі плями чи пігментацію на своєму тілі — це не завжди є симптомом меланоми. Однак аби точно в цьому впевнитися, варто вміти визначати різницю між пігментними плямами та раковими утвореннями шкіри — від текстури до зовнішнього вигляду.
Як це правильно робити та на що треба звертати особливу увагу, розповів лікар та медичний директор Росс Перрі.
— Вікові плями та рак шкіри можуть бути схожими, і якщо ти хвилюєшся, краще пройти обстеження, — переконаний Росс Перрі.
Найчастіше вікові плями є маленькими, темно-коричневими або чорними плоскими плямами на ділянках, які часто перебувають на сонці: на обличчі, руках, плечах.
Основною відмінністю вікових плям та пігментації від меланоми є чітко окреслені краї та однорідний колір у перших.
Основною відмінністю вікових плям та пігментації від меланоми є чітко окреслені краї та однорідний колір у перших.
Також вікові плями з часом можуть змінювати розмір, темнішати, збільшуватися у кількості.
Pexels
А ось меланома, тобто рак шкіри, має нерівний край та неоднорідний колір, — каже лікар. — Може виглядати шорстким, лускатим, бородавчастим, виразковим або навіть кровоточити. Плями меланоми супроводжуються й іншими симптомами, тоді як звичайна пігментація не приносить дискомфорту.
— Якщо ти бачиш новоутворення на своєму тілі, краще негайно звернися до лікаря загальної практики або дерматолога. Він зможе визначити, чи є привід для занепокоєння! — наголосив Росс Перрі.
Про те, що може провокувати рак шкіри та як уберегтися від недуги, ми писали в нашому іншому матеріалі.
Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!