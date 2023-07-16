Здоров'я та краса

Меланома чи просто вікова пляма? Експерт про небезпечні сигнали, за якими можна відрізнити рак шкіри

Вікторія Мельник, редакторка сайту 16 Липня 2023, 17:00
Меланома
Фото: Pexels

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