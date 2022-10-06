Звичайна подряпинка чи причина меланоми? Що буде, якщо здерти родимку на тілі

Чи не в кожної людини на тілі є родимки. Хтось ними пишається, хтось навпаки — соромиться, але ці плямки точно додають зовнішності унікальності та вирізняють нас поміж інших.

Мабуть, усі з дитинства пам’ятають суворі застереження дорослих про те, що здирати родимку ні в якому разі не можна, інакше… А справді, що буде?

Лікарки-дерматологині пояснили, що таке родимки, чому вони з’являються, що буде, якщо випадково їх пошкодити та як виявити небезпечні утворення на шкірі.

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Що таке родимка

Лікарка-дерматолог та трихолог Вікторія Баскакова пояснює, що родимка (невус) — це доброякісне утворення, яке є на шкірі практично кожної людини. Воно може з’являтись протягом усього життя, починаючи із самого народження.

Родимки бувають плоскими чи опуклими, а їхній колір, зазвичай, коливається від світло-коричневого до майже чорного.

Чому з’являються родимки

Дерматологиня пояснює, що є кілька факторів, яки впливають на виникнення родимок:

вплив ультрафіолету;

спадкова схильність;

зміна гормонального фону (вагітність, прийом гормональних препаратів, зокрема комбінованих оральних контрацептивів тощо);

вік (у людей старшого покоління родимки можуть збільшуватись у розмірах).

Що буде, якщо здерти родимку

Лікарка-дерматоонколог та хірург-онколог Оксана Краснопольська радить не панікувати. Для початку оброби шкіру антисептиком для ран та засобом для загоєння пошкоджень, наприклад, пантенолом.

Далі рекомендовано звернутись до дерматолога та пройти дерматоскопію, щоб визначити характер родимки та переконатись, що це утворення безпечне для здоров’я.

Якщо родимка доброякісна, то її пошкодження може прирівнюватись до звичайної подряпини. Утім якщо новоутворення має злоякісний характер, то можливе подальше його видалення за показом лікаря.

Вікторія Баскакова зазначає, що якщо зачепити родимку один раз, то вона не зможе одразу перерости в меланому.

Але, наприклад, якщо родимка знаходиться в зоні гоління шкіри й постійно травмується, то це цілком може призвести до змін, — каже лікарка.

Як виявити небезпечну родимку

Більшість родимок не потребують видалення і не приносять абсолютно ніякої шкоди людині. Утім є випадки, коли невуси можуть бути справді небезпечними.

Тривожними дзвіночками можуть бути:

зміна кольору, форми або розміру родимки;

наявність кількох кольорів;

нерівність меж;

асиметрія двох половин;

ріст.

Якщо ти спостерігаєш такі зміни після травмування родимки, то звернись до дерматолога та пройди обстеження. Загалом профілактично перевіряти родимки варто один раз на рік.

Багато людей страждають від сухості рук та не надають цьому достатньої уваги. Утім це може перерости в більшу проблему, наприклад, атопічний дерматит. Читай, як правильно доглядати за шкірою.

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