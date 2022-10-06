Здоров'я та краса

Звичайна подряпинка чи причина меланоми? Що буде, якщо здерти родимку на тілі

Олена Яковлєва, редакторка сайту 06 Жовтня 2022, 22:30
Що буде, якщо здерти родимку: пояснюють дерматологи
Фото: Pexels

Більше новин
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Як подолати нічні жахіття?
Уві сні — як наяву: чому нам сняться нічні жахіття та як їх подолати
Чи можна лікувати тривогу алкоголем — пояснює психологиня
Келих чи два й тривога пішла? Чому не можна лікувати тривожні розлади алкоголем
Книга року ВВС 2022
Сильні, корисні, дотепні: конкурсанти премії Книга року BBC 2022
Дивитись більше

Матеріали по темі

Багатозадачність
Вбивця уваги та креативу: чому варто забути про багатозадачність та як (не) встигати все
Що їсти при ядерному вибуху
“Антиядерна” дієта: що варто знати, щоб максимально захистити свій організм від радіації
Пологовий будинок Лелека рятує передчасно народжених діточок
Щастя вагою 700 г — як лікарі пологового будинку Лелека врятували дитину, що передчасно народилась
Безоплатні медичні послухи для людей похилого віку — програми від НСЗУ
Від ліків до обстеження — безоплатні медичні послуги для людей похилого віку

Відео
0:08:00
Олена Кондратюк виступила на саміті G20 06.10.2022

Нам потрібні не просто посередники, а союзники — виступ України на Саміті G20
Закон про заборону "акустичного насильства" у транспорті: що буде з порушниками
Акустичному насиллю — ні! Відтепер вмикати музику в громадському транспорті заборонено
0:05:44
Окупанти здалися в український полон разом з технікою (відео)
Не хочуть помирати — окупанти здалися в полон ЗСУ разом із технікою
0:01:55
Діти сироти
Лекція від Карпачова й кава з головою міста: як у Чернівцях збирали кошти на сиротинець для біженців
0:03:22
Юна волонтерка
Восьмирічна волонтерка: як Даша з Одеси збирає гроші на дрон для ЗСУ
0:01:05
Обстріл Запоріжжя
Новий удар і вибухи у Запоріжжі! Окупанти влучили по багатоповерхівках, є жертви
Карта бойових дій
Актуальна карта бойових дій в Україні 6 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:27
Села Донеччини
Зруйновані будинки та скалічені життя! Як виглядають деокуповані села на Донеччині
0:03:23
пес Крим
Крим дійсно плакав! Що буде із знаменитим псом із Дніпра
0:03:18
Запоріжжя обстріл колони
Ніхто такого не очікував — очевидці про звірський обстріл колони цивільних авто у Запоріжжі
Більше відео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Чи можна лікувати тривогу алкоголем — пояснює психологиня
Читати далі
Келих чи два й тривога пішла? Чому не можна лікувати тривожні розлади алкоголем

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь