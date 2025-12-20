Как отношения влияют на здоровье пациентов с больным сердцем: выводы ученых

Сердечно-сосудистые заболевания часто воспринимают как личную проблему пациента, однако новые данные свидетельствуют об обратном: это вызов, который лучше всего преодолевать вдвоем. Канадские ученые пришли к выводу, что привлечение любимого человека к процессу реабилитации способно существенно улучшить результаты лечения.

Соответствующее исследование специалистов из Института сердца при Университете Оттавы было опубликовано в профильном издании Canadian Journal of Cardiology.

Сила поддержки в цифрах

Команда ученых проанализировала эффективность программ восстановления, в которых принимали участие пары, а не только сами пациенты. Во внимание принимали широкий спектр показателей: от физического состояния сердца и изменения образа жизни до ментального здоровья и климата внутри отношений.

Результаты оказались красноречивыми: в 77% случаев совместная борьба с болезнью приводила к заметному улучшению здоровья, положительным сдвигам в работе сердца и стабилизации психического состояния.

Автор исследования Хезер Таллок отмечает, что медицина долгое время недооценивала роль партнера, фокусируясь исключительно на физиологии больного.

Учитывая хорошо устоявшуюся научную литературу, которая показывает, что качество отношений влияет на здоровье сердца, удивительно, что так немного исследований сосредотачивались именно на этом, – говорит исследовательница.

По ее словам, иллюзия того, что болезнь касается только одного человека, ошибочна. В реальной жизни вторая половинка становится главной опорой: помогает изменить рацион на более полезный, мотивирует не пропускать тренировки, напоминает о лекарствах и предоставляет эмоциональный ресурс.

Иногда сердечное заболевание сближает пары, но часто оно становится вызовом для отношений и для обоих людей в них. За годы работы мы поняли, что эти болезни случаются не только с пациентом, а с парой, – объясняет Хезер Таллок.

Новый подход к кардиореабилитации

Исследователи подчеркивают: современная система здравоохранения должна переходить к “семейному” формату лечения. Партнеры пациентов часто имеют схожие факторы риска, поэтому совместное изменение образа жизни идет на пользу обоим. Впрочем, ученые признают, что пока не хватает данных о долгосрочном влиянии таких программ на эмоциональную близость, поэтому призывают глубже изучать психологические аспекты.

Таллок убеждена, что будущее — за комплексным подходом:

Вмешательства, которые привлекают партнера как активного участника и учитывают то, что происходит в отношениях пациентов, нужно разрабатывать и тестировать. Цель – помочь парам лучше справляться с сердечными заболеваниями, улучшая психическое и физическое здоровье и здоровье самих отношений.

Ученые предлагают внедрять поэтапную реабилитацию, которая будет включать скрининг эмоционального состояния пары и, при необходимости, дополнительную психологическую поддержку. Ведь гармония в семье может быть не менее действенной, чем таблетки.

Нам нужно лечить сердце и одновременно лелеять отношения, чтобы улучшить поведение, связанное со здоровьем, психическое здоровье и, возможно, сердечно-сосудистые последствия у людей с болезнями сердца, – подытожила Хезер Таллок.

Поэтому, как показывает наука, инициатива в укреплении отношений буквально спасает жизни. Иногда эта инициатива требует смелости и отхода от стереотипов. В нашем предыдущем материале мы делились с тобой историями женщин, которые решили сделать предложение своим любимым самостоятельно.

