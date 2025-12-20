Як стосунки впливають на здоров’я пацієнтів із хворим серцем: висновки вчених

Серцево-судинні захворювання часто сприймають як особисту проблему пацієнта, проте нові дані свідчать про зворотне: це виклик, який найкраще долати удвох. Канадські вчені дійшли висновку, що залучення коханої людини до процесу реабілітації здатне суттєво покращити результати лікування.

Відповідне дослідження фахівців з Інституту серця при Університеті Оттави було оприлюднене у профільному виданні Canadian Journal of Cardiology.

Сила підтримки у цифрах

Команда науковців проаналізувала ефективність програм відновлення, в яких брали участь пари, а не лише самі пацієнти. До уваги брали широкий спектр показників: від фізичного стану серця та зміни способу життя до ментального здоров’я та клімату всередині стосунків.

Результати виявилися промовистими: у 77% випадків спільна боротьба з хворобою приводила до помітного покращення здоров’я, позитивних зрушень у роботі серця та стабілізації психічного стану.

Авторка дослідження Гезер Таллок зауважує, що медицина тривалий час недооцінювала роль партнера, фокусуючись виключно на фізіології хворого.

З огляду на добре усталену наукову літературу, яка показує, що якість стосунків впливає на здоров’я серця, дивно, що так небагато досліджень зосереджувалися саме на цьому, – каже дослідниця.

За її словами, ілюзія того, що хвороба стосується лише однієї людини, є хибною. У реальному житті друга половинка стає головною опорою: допомагає змінити раціон на більш корисний, мотивує не пропускати тренування, нагадує про ліки та надає емоційний ресурс.

Іноді серцеве захворювання зближує пари, але часто воно стає викликом для стосунків і для обох людей у них. За роки роботи ми зрозуміли, що ці хвороби трапляються не лише з пацієнтом, а з парою, – пояснює Гезер Таллок.

Новий підхід до кардіореабілітації

Дослідники наголошують: сучасна система охорони здоров’я має переходити до “сімейного” формату лікування. Партнери пацієнтів часто мають схожі фактори ризику, тому спільна зміна способу життя йде на користь обом. Втім, науковці визнають, що наразі бракує даних про довгостроковий вплив таких програм на емоційну близькість, тому закликають глибше вивчати психологічні аспекти.

Таллок переконана, що майбутнє — за комплексним підходом:

Втручання, які залучають партнера як активного учасника і враховують те, що відбувається у стосунках пацієнтів, потрібно розробляти й тестувати. Мета – допомогти парам краще справлятися із серцевими захворюваннями, покращуючи психічне й фізичне здоров’я та здоров’я самих стосунків.

Вчені пропонують впроваджувати поетапну реабілітацію, яка включатиме скринінг емоційного стану пари та, за потреби, додаткову психологічну підтримку. Адже гармонія в родині може бути не менш дієвою за пігулки.

Нам потрібно лікувати серце й водночас плекати стосунки, щоб покращити поведінку, пов’язану зі здоров’ям, психічне здоров’я і, можливо, серцево-судинні наслідки у людей із хворобами серця, – підсумувала Гезер Таллок.

Тож, як показує наука, ініціатива у зміцненні стосунків буквально рятує життя. Іноді ця ініціатива вимагає сміливості та відходу від стереотипів. У нашому попередньому матеріалі ми ділилися з тобою історіями жінок, які вирішили зробити пропозицію своїм коханим самостійно.

