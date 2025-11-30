Тримала за руку та допомагала заново ходити: цілюще кохання двох прикордонників

Історія прикордонників Сергія та Марії з 7-го Карпатського загону стала символом сили кохання та витривалості на тлі війни. Познайомившись у 2019 році на службі, де Сергій працював водієм, а Марія — фельдшером, вони швидко зблизилися, і їхні почуття переросли в сім’ю.

Однак у 2023 році на Лиманському напрямку Сергій отримав тяжке поранення — 70% опіків тіла, що змусило його заново вчитися ходити. Про це розповідається у відео, опублікованому Державною прикордонною службою України — деталі їхньої історії читай у матеріалі.

Кохання двох прикордонників: як любов зцілила чоловіка

Інцидент стався під час обстрілу: вибух спричинив пожежу в підвалі, де ховався Сергій. Вибігаючи, він упав, а шкіра на руках уже звисала клаптями.

Нас обстріляли і був спалах, пам’ятаю… Трохи тяжко було вибратися з підвалу

, — пригадує військовий. Поранення зачепило голову, руки, ноги та тулуб, і місяць він провів у реанімації.

Для Марії цей день став подвійно трагічним — це був її днем народження. Останнє повідомлення, надіслане чоловікові о 19:40 20 серпня, залишилося без відповіді.

Цей день запам’ятається до кінця життя, тому що в той день в мене був день народження. Десь в душі я відчувала, що можливо щось не так

, — ділиться вона.

Відновлення тривало 8 місяців: операції, пересадка шкіри та реабілітація. Ключову роль зіграла Марія, яка підтримувала Сергія не лише морально, а й фізично – робила перев’язки, тримала за руку та допомагала вчитися ходити.

Я ж місяць лежав майже в реанімації майже, після того не міг ходити, взагалі не міг ходити. І прийшлось мені знову вчитися ходити, бо дружина підтримувала в тому плані, і в прямому і переносному смислі

, — розповідає Сергій.

Ця ситуація зміцнила їхні стосунки. Сьогодні Сергій повернувся до строю, пара продовжує службу, виховує сина і мріє про закінчення війни.

