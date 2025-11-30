Истории

Держала за руку и помогала заново ходить: целебная любовь двух пограничников

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 30 ноября 2025, 18:00 2 мин.
любовь спасла жизнь
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь