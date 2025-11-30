Держала за руку и помогала заново ходить: целебная любовь двух пограничников

История пограничников Сергея и Марии из 7 Карпатского отряда стала символом силы любви и выносливости на фоне войны. Познакомившись в 2019 году на службе, где Сергей работал водителем, а Мария фельдшером, они быстро сблизились, и их чувства переросли в семью.

Однако в 2023 году на Лиманском направлении Сергей получил тяжелое ранение — 70% ожогов тела, что заставило его заново учиться ходить. Об этом говорится в видео, опубликованном Государственной пограничной службой Украины — детали их истории читай в материале.

Любовь двух пограничников: как любовь исцелила мужчину

Инцидент произошел при обстреле: взрыв вызвал пожар в подвале, где скрывался Сергей. Выбегая, он упал, а кожа на руках уже свисала клочьями.

Нас обстреляли и была вспышка, помню… Немного тяжело было выбраться из подвала

, — вспоминает военный. Ранение задело голову, руки, ноги и туловище, и месяц он провел в реанимации.

Для Марии этот день стал вдвойне трагичным — это был ее день рождения. Последнее сообщение, отправленное мужчине в 19:40 20 августа, осталось без ответа.

Этот день запомнится до конца жизни, потому что в тот день у меня был день рожденья. Где-то в душе я чувствовала, что возможно что-то не так

, — делится она.

Восстановление длилось 8 месяцев: операции, пересадка кожи и реабилитация. Ключевую роль сыграла Мария, которая поддерживала Сергея не только морально, но физически – делала перевязки, держала за руку и помогала учиться ходить.

Я ведь месяц лежал почти в реанимации почти, после того не мог ходить, вообще не мог ходить. И пришлось мне снова учиться ходить, потому что жена поддерживала в том плане, и в прямом и переносном смысле

, — рассказывает Сергей.

Эта ситуация укрепила их отношения. Сегодня Сергей вернулся в строй, пара продолжает службу, воспитывает сына и мечтает об окончании войны.

