Попал в ловушку, но смело держался: история Сергея, который защищал Украину до последнего вздоха

Он был воином, который не оставлял побратимов в беде, и заботливым отцом, для которого семья всегда стояла на первом месте. Дети до сих пор помнят его смех и объятия, а побратимы — отвагу и готовность рисковать своей жизнью ради других.

С 2014 года Сергей добровольно встал на защиту Украины и постоянно находился на передовой. В феврале 2022-го, накануне полномасштабного вторжения, он должен был покинуть Донбасс. Но судьба распорядилась по другому: Сергей вместе с побратимами остался защищать город, отказавшись от отдыха ради защиты страны.

После отступления российских войск в начале апреля Сергей вновь вернулся на Донбасс. Во время выполнения одной из боевых задач его подразделение попало в засаду. Он держал оборону до последнего патрона, но живым, к сожалению, не вернулся.

Для семьи потеря стала болью, которую невозможно описать словами. Теперь маленькая дочь растет с фотографиями папы и обнимает их, а старший сын берёт с него пример мужества.

Как сложилась судьба семьи и кто протянул им руку помощи, — рассказывает Светлана, жена павшего героя.

“Семья всегда была для него наибольшей ценностью”

Мой муж был человеком твердых принципов, патриотом и прежде всего семьянином. Он также не был одним из тех, кто приходит домой и сразу ложится на диван. Если сыну нужна помощь с уроками, садился рядом и объяснял все без просьб.

Мой муж без колебаний заботился даже о младенце: менял нашей дочери подгузники, кормил, играл с ней. В июле 2024 года, когда я оказалась в больнице, а Катюшке было всего девять месяцев, он взял на себя всю заботу о детях.

Скоро Катюшке два года и она все знает о папе. У нас по всей квартире его фотографии. Она показывает пальчиком на них и говорит “папа”, обнимает фото. И именно в эти мгновения я особенно остро чувствую боль от того, что дети потеряли самого лучшего в мире отца.

“Он никогда не покидал раненых побратимов”

В 2014 году мой муж добровольно встал на защиту Украины, вступив в подразделение Чернігів-1. Когда началось полномасштабное вторжение, он не ожидал мобилизации. Сам собрал ребят и сказал: “Пошли”.

Он постоянно совершенствовал свои знания и навыки: в 2017 году окончил снайперскую школу с отличием. Но он был не только снайпером, но и разведчиком, сапером, специалистом по РЭБу.

Его позывной “Матрос” знали по многим направлениям, ведь он всегда был готов помочь побратимам. Даже в условиях, когда медики не могли прорваться под плотным обстрелом, он лично эвакуировал раненых. Хотя это и не входило в его обязанности, иначе он не мог.

“Когда меня внезапно объял холод, я сразу все поняла”

Помню, как он вернулся из тяжелой задачи, истощенный до предела, и сказал: “Света, это уже совсем другая война. Ты просто не успеваешь выполнить свою работу. Даже я едва вытянул ноги”.

Но прошло всего два дня, и он снова отправился на позиции. Только сказал: “Если мы не удержим этот участок — дальше будет только хуже”.

В день его ротации я стирала окно и вдруг почувствовала пронизывающий холод от головы до пяток. Написала его командиру, просила проверить, потому что сердце подсказывало: случилась беда.

“Он попал в ловушку, но смело держался до конца”

Мой муж понимал все до мелочей и знал, как действовать в любой ситуации. Но война — это всегда риск. И есть вещи, от которых не спасет ни один опыт.

На следующий день после его ротации мне предстояло ехать оформлять документы. Когда я открывала дверь подъезда, то увидела маму его побратима. Она просто стояла. Молча. Я сразу все поняла.

Как выяснилось потом, его подразделение попало в засаду во время выполнения задания. Мой муж заметил, как к ним приближаются две машины с враждебными десантниками. Но во время прямого боя появилась третья машина, зашедшая с тыла. Так они попали в кольцо. Хотя полной правды о случившемся мы уже не узнаем, но я уверена: он держал оборону до последнего патрона.

“Теперь другие люди творят добро руками нашего папы”

После потери я была как в пропасти. Тогда одна женщина написала мне в социальных сетях и посоветовала обратиться в БФ Діти Героїв. После присоединения к Фонду нам назначили семейного помощника — человека, который изучал наши потребности и от которого впервые почувствовала настоящую поддержку.

Однажды я поделилась с семейным помощником, что ребенку нужен велосипед. И уже через неделю он приехал вместе с пакетом конфет. Как мелочь, но для меня это имело огромное значение. Ибо если бы был папа, он бы так поступил. А теперь это сделали другие его руками. И я искренне чувствую, что именно он посылает тех, кто помогает нам.

Равномерно я начала возвращаться к жизни. В чатах я увидела, как другие мамы занимаются хэндмейдом, и тоже решила попробовать. Это стало для меня способом не сойти с ума от бессонных ночей и уныния. И в этом тоже заслуга Фонда, ведь именно при его содействии я нашла силы начать делать что-то своими руками.

“Мы, живые, должны достойно нести слово о наших павших героях”

После потери я поняла: те из нас, кто остался в живых, не должны молчать.

Мы должны говорить о своих родных с уважением, чтобы их подвиг был услышан. Все, что я рассказываю, о моем муже и таких, как он. О тех, кто дал нам возможность жить, видеть свет и просто спокойно дышать.

И теперь наша задача — помнить и жить так, чтобы быть достойными их жертвы. Недавно в Черниговской области открыли мемориальную доску в честь Сергея, как символ памяти и благодарности за его героические подвиги.

Мой муж всегда повторял: “Я воюю не за землю. Я воюю, чтобы у детей было будущее. Ибо на чужой земле будущего не будет”. Мы должны оставаться сильными. Ведь герои отдали жизнь за нас. И мы должны нести их имена с честью — для истории, для наших детей, для Украины.

