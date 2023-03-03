Хочешь длинные и шелковистые? Это реально! Десять основных правил, чтобы отрастить волосы

Многие девушки мечтают о длинных шелковистых волосах. Отрастить их бывает проблематично. Волосы становятся сухими, ломаются по длине, а также появляются секущиеся кончики.

Различные шампуни, маски, масла обещают нам отрастить максимальную длину за минимальный срок, но могут содержать вещества, которые не помогают, а вредят. Чтобы волосы были крепкими, густыми и быстро росли, нужно прежде всего обеспечивать организм нужным количеством витаминов.

Надо следить за питанием и минимизировать действия, травмирующие волосы. Нутрициолог Елена Поддубная рассказала, что делать, чтобы волосы быстрее росли.

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Как быстро отрастить волосы: правила питания

Елена отмечает, что организм нужно наполнять необходимыми микроэлементами, витаминами, обеспечивающими рост волос. Следует поддерживать водный баланс и пить минимум 1,5 литра чистой воды в день, а также 500-700 мл травяного чая.

Следить за уровнем холестерина, при необходимости снижать его, уменьшая количество животных жиров.

Употреблять витамины А, С, В, D, Омега-3+ железо и цинк, если есть дефицит или в профилактических дозах. Добавить к питанию зеленые овощи, зелень и нежареные орехи.

В рационе следует чередовать бобовые, мясо птицы без гормонов, белую дикую рыбу как основные источники белка. А каждые три-четыре дня в меню должна быть жирная рыба. Добавлять в блюда авокадо и нежирные органические йогурты.

Минимизировать продукты из глютена, ведь они снижают процент усвоения микроэлементов.

Как отрастить волосы: правила ухода

Елена выделяет основные правила ухода, чтобы отрастить здоровые волосы.

не мыть голову каждый день; ополаскивать волосы в конце мытья головы холодной водой; использовать безсульфатные шампуни; минимум раз в месяц делать профессиональную процедуру ухода за волосами; минимизировать использование выравнивания/плойки. Сушить волосы на браш; делать утренний массаж кожи головы; сон с мягкими шпильками; не трогать постоянно волосы руками; не ходить с полотенцем на голове; использовать раз в три-четыре месяца активаторы роста волос.

Иногда из-за недостатка выпадения волосы не только становятся слабыми, но и выпадают. Ранее мы рассказывали, как остановить выпадение волос.

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