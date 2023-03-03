Хочешь длинные и шелковистые? Это реально! Десять основных правил, чтобы отрастить волосы

Многие девушки мечтают о длинных шелковистых волосах. Отрастить их бывает проблематично. Волосы становятся сухими, ломаются по длине, а также появляются секущиеся кончики.
Различные шампуни, маски, масла обещают нам отрастить максимальную длину за минимальный срок, но могут содержать вещества, которые не помогают, а вредят. Чтобы волосы были крепкими, густыми и быстро росли, нужно прежде всего обеспечивать организм нужным количеством витаминов.
Надо следить за питанием и минимизировать действия, травмирующие волосы. Нутрициолог Елена Поддубная рассказала, что делать, чтобы волосы быстрее росли.
Елена отмечает, что организм нужно наполнять необходимыми микроэлементами, витаминами, обеспечивающими рост волос. Следует поддерживать водный баланс и пить минимум 1,5 литра чистой воды в день, а также 500-700 мл травяного чая.
Следить за уровнем холестерина, при необходимости снижать его, уменьшая количество животных жиров.
Следить за уровнем холестерина, при необходимости снижать его, уменьшая количество животных жиров.
Употреблять витамины А, С, В, D, Омега-3+ железо и цинк, если есть дефицит или в профилактических дозах. Добавить к питанию зеленые овощи, зелень и нежареные орехи.
В рационе следует чередовать бобовые, мясо птицы без гормонов, белую дикую рыбу как основные источники белка. А каждые три-четыре дня в меню должна быть жирная рыба. Добавлять в блюда авокадо и нежирные органические йогурты.
Минимизировать продукты из глютена, ведь они снижают процент усвоения микроэлементов.
Минимизировать продукты из глютена, ведь они снижают процент усвоения микроэлементов.
Елена выделяет основные правила ухода, чтобы отрастить здоровые волосы.
Иногда из-за недостатка выпадения волосы не только становятся слабыми, но и выпадают. Ранее мы рассказывали, как остановить выпадение волос.
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