Хочеш довге й шовковисте? Це реально! Десять основних правил, щоб відростити волосся

Багато дівчат мріють про довго шовковисте волосся. Відростити його буває проблематично. Волосся стає сухим, ламається по довжині, а також з’являються посічені кінчики.

Різні шампуні, маски, олії обіцяють нам відростити максимальну довжину за мінімальний термін, але можуть містити речовини, які не допомагають, а шкодять. Щоб волосся було міцним, густим та швидко росло, треба насамперед забезпечувати організм потрібною кількістю вітамінів.

Треба слідкувати за харчуванням та мінімізувати дії, що травмують волосся. Нутриціологиня Олена Піддубна розповіла, що робити, щоб волосся швидше росло.

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Як швидко відростити волосся: правила харчування

Олена наголошує, що організм треба наповнювати необхідними мікроелементами, вітамінами, що забезпечують ріст волосся. Треба підтримувати водний баланс та пити мінімум 1,5 літра чистої води на день, а також 500-700 мл трав’яного чаю.

Слідкувати за рівнем холестерину, за необхідністю знижувати його, зменшуючи кількість тваринних жирів.

Вживати вітаміни А, С, В, D, Омега-3 + залізо та цинк, якщо є дефіцит або в профілактичних дозах. Включити до харчування у меню зелені овочі, зелень та несмажені горіхи.

У раціоні треба чергувати бобові, м’ясо птиці без гормонів, білу дику рибу як основні джерела білка. А кожні три-чотири дні у меню має бути жирна риба. Додавати до страв авокадо та нежирні органічні йогурти.

Мінімізувати продукти з глютену, адже вони знижують відсоток засвоєння мікроелементів.

Як відростити волосся: правила догляду

Олена виділяє основні правила догляду, щоб відростити здорове волосся:

не мити голову щодня; ополіскувати волосся наприкінці миття голови холодною водою; використовувати безсульфатні шампуні; мінімум раз на місяць робити професійну процедуру догляду за волоссям; мінімізувати використання вирівнювання/плойки. Сушити волосся на браш; робити ранковий масаж шкіри голови; сон з м’якими шпильками; не чіпати постійно волосся руками; не ходити з рушником на голові; використовувати раз на три-чотири місяці активатори росту волосся.

Інколи через нестачу випадіння волосся не тільки стає слабким, а й випадає. Раніше ми розповідали, як зупинити випадіння волосся.

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