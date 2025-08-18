Из шорт в куртки: как подготовить организм к осени без стресса

Количество энергии в теле меняется, когда от летнего зноя мы переходим к осенней прохладе. И если внимательно прислушаться, тело подскажет, что пора корректировать свой распорядок. Real Simple рассказали, как упорядочить график дня и привычки, чтобы переход с лета к осени был плавным.

Как перейти от лета к осени без стресса

Эксперт по функциональному здоровью Ану Симх объясняет, что именно свет управляет нашими биологическими часами.

— Когда дни становятся короче, уровень гормона сна повышается раньше, что может привести к тому, что ты скорее будешь чувствовать себя сонным и немного медленнее просыпаться утром.

Поскольку мозг чувствителен как к свету, так и к изменениям в распорядке дня, настроение и концентрация могут меняться в период сезонной смены. Но небольшие коррективы могут сделать переход комфортным.

Прислушайся к тому, что тебе говорит тело

Если ты нуждаешься в изменениях в распорядке, твое тело обязательно подаст сигнал. Например, ты будешь хотеть спать раньше обычного, будешь просыпаться более вялым. Так циркадный ритм реагирует на более короткий световой день.

Кожа может стать более сухой, утром в горле появится першение. Это признак того, что более прохладный и сухой воздух влияет на уровень гидратации.

Аппетит тоже меняется. В это время становится сильнее тяга к хлебу или сладостям, появляется чрезмерное вздутие живота или нарушение пищеварения.

Настрой свою экспозицию света и режим сна

Уровень гормона сна повышается несколько раньше. Поэтому следует постепенно адаптировать тело к новому ритму, а не заставлять его адаптироваться в течение ночи.

— Построй мягкий “циркадный мостик” в течение примерно двух недель, — советует Ану Симх. Ложись спать на 15-20 минут раньше каждый вечер, пока организм не настроится на более ранний закат.

Не менее важно корректировать уровень освещения. Обеспечь себя естественным светом в течение 15-20 минут после пробуждения. К примеру, можешь постоять у окна или даже выйти на улицу.

Это мощный сигнал для циркадного ритма, который может помочь регулировать гормоны, ответственные за энергию, бодрость и качество сна.

А вот вечером максимально убавь количество света. Приглуши свет за 60-90 минут до сна, чтобы мозг и тело вошли в правильное состояние для расслабления.

Пересмотри свой рацион

Прохладный воздух мотивирует нас есть теплую пищу. А осенний урожай насыщает другой смесью других кишечных микроэлементов.

Продукты вроде тыквы, капусты, яблок и грибов, которые осенью сезонные, не только успокаивают организм, но и помогают разнообразить кишечные бактерии, укрепить пищеварение и иммунитет.

Не забывай о движении

Даже если чувствуешь себя вяло, не забывай гулять, двигаться и дышать воздухом. Однако завершай энергичные упражнения, повышающие частоту сердечных сокращений, по крайней мере, за три часа до сна.

Вечером следует заняться более легкими формами движения: йогой, растяжками и т.д. Рекомендуемый баланс физических упражнений на осень — это два-три силовых тренировки в неделю для поддержания мышечной массы и плотности костей, а также одна длинная и легкая прогулка для улучшения кровообращения и отдыха каждый день.

