З шортів — у куртки: як підготувати організм до осені без стресу

Кількість енергії у тілі змінюється, коли від літньої спеки ми переходимо до осінньої прохолоди. І якщо уважно прислухатися, тіло підкаже, що настав час коригувати свій розпорядок. Real Simple розповіли, як впорядкувати графік дня та звички, щоб перехід з літа до осені був плавним.

Як перейти від літа до осені без стресу

Експертка з функціонального здоров’я Ану Сімх пояснює, що саме світло керує нашим біологічним годинником.

— Коли дні стають коротшими, рівень гормону сну підвищується раніше, що може призвести до того, що ти швидше почуватимешся сонним та трохи повільніше прокидатимешся вранці.

Оскільки мозок чутливий як до світла, так і до змін у розпорядку дня, настрій і концентрація можуть змінюватися у період сезонної зміни. Але невеликі корективи можуть зробити перехід зручним.

Прислухайся до того, що тобі каже тіло

Якщо ти потребуєш змін у розпорядку, твоє тіло обов’язково подасть сигнал. Наприклад, ти хотітимеш спати раніше звичайного, прокидатимешся більш млявим. Так циркадний ритм реагує на коротший світловий день.

Шкіра може стати сухішою, вранці у горлі з’явиться пирхота. Це ознака того, що прохолодніше та сухіше повітря впливає на рівень гідратації.

Апетит теж змінюється. У цей час стає сильнішою тяга до хліба або солодощів, з’являється надмірне здуття живота або порушення травлення.

Налаштуй свою експозицію світла та режим сну

Рівень гормону сну підвищується трохи раніше. Тому варто поступово адаптувати тіло до нового ритму, а не змушувати його адаптуватися протягом ночі.

— Побудуй м’який “циркадний місток” протягом приблизно двох тижнів, — радить Ану Сімх. Лягай спати на 15-20 хвилин раніше щовечора, поки організм не налаштується на більш ранній захід сонця.

Не менш важливо коригувати рівень освітлення. Забезпеч себе природнbм світлом протягом 15-20 хвилин після пробудження. Наприклад, можеш постояти біля вікна або навіть вийти на вулицю.

Це сильний сигнал для циркадного ритму, який може допомогти регулювати гормони, відповідальні за енергію, бадьорість і якість сну.

А от увечері максимально зменш кількість світла. Приглуши світло за 60-90 хвилин до сну, щоб мозок і тіло увійшли в правильний стан для розслаблення.

Переглянь свій раціон

Прохолодніше повітря мотивує нас їсти теплу їжу. А осінній урожай насичує іншою сумішшю кишкових мікроелементів.

Продукти на кшталт гарбуза, капусти, яблук та грибів, які восени є сезонними, не тільки заспокоюють організм, але й допомагають урізноманітнити кишкові бактерії, зміцнити травлення та імунітет.

Не забувай про рух

Навіть якщо почуваєшся мляво, не забувай гуляти, рухатися і дихати повітрям. Проте завершуй енергійні вправи, які підвищують частоту серцевих скорочень, принаймні за три години до сну.

Увечері варто зайнятися легшими формами руху: йогою, розтяжками тощо. Рекомендований баланс фізичних вправ на осінь — це два-три силові тренування на тиждень для підтримки м’язової маси та щільності кісток, а також одна довга та легка прогулянка для покращення кровообігу та відпочинку щодня.

А ще читай, які продукти вбережуть від простуди восени.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!