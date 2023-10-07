Продукти, які вбережуть твій організм від застуди восени: якими властивостями вони володіють

Те, що овочі та фрукти мають велику кількість вітамінів, усім давно відомо. Вони можуть зміцнювати наш імунітет і допомагати йому протистояти різним вірусам.

Восени настає той момент, коли люди часто хворіють. Це зумовлено, як вірусами, так і тим, що люди промерзають, проводять більше часу у закритих приміщеннях та через нестачу вітаміну D тощо.

Тому ми маємо підкріплювати свій імунітет. Лікарка-дієтологиня Ольга Малліані та health-експертка Уляна Вернер розповіли для РБК-Україна, які продукти треба їсти зараз, щоб уникнути хвороб.

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Ольга Мілліані розповідає, які продукти треба додати до раціону:

апельсини, грейпфрути й лимони — вони багаті на вітамін С, який сприяє зміцненню імунної системи;

чорниця, полуниця та ожина — місять антиоксиданти та вітамінами, які підтримують загальний стан здоров’я;

шпинат, капуста і мангольд — вони мають необхідні поживні речовини, як вітамін К і фолат. Уляна Вернер додає , що шпинат та капуста кале, можуть підвищити рівень антиоксидантів та бета-каротину в організмі, що підтримує імунну функцію;

гарбуз — цей сезонний продукт має багато вітаміну А та клітковини, що сприяє зміцненню імунітету і поліпшенню травлення. Уляна Вернер каже, що Вітамін A також сприяє розвитку білих кров’яних клітин, які борються з інфекціями;

у часнику міститься аліцин, який має імунозміцнювальні властивості та є природним антибактеріальним засобом;

імбир — він володіє протизапальною та антиоксидантною дію;

куркума — приправа, яку можна додавати в супи чи теплі напої, вона містить протизапальні властивості;

мигдаль, волоські горіхи й насіння соняшнику містять корисні жири та поживні речовини, що підтримують імунне здоров’я. Уляна Вернер також зазначає, що волоський горіх містить антиоксиданти та омега-3 жирні кислоти, які мають протизапальні властивості та сприяють зміцненню імунітету;

йогурт багатий на пробіотики та допомагає підтримувати здоров’я кишківника;

зелений і трав’яні чаї, зокрема з ромашкою, містять антиоксиданти і зволожують організм;

яблука — Уляна Вернер каже, що вони багаті вітаміном C, який сприяє зміцненню імунітету та захищає організм від інфекцій.

Дієтологиня Ольга Малліані акцентує, що не варто забувати про збалансоване харчування. Треба також дотримуватися питного режиму та мати повноцінний відпочинок.

Деякі продукти не лише позитивно впливають на імунітет, а й зміцнюють наші суглоби. Раніше ми розповідали, що треба їсти, щоб зміцнити суглоби.

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