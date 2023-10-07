Продукти, які вбережуть твій організм від застуди восени: якими властивостями вони володіють

Те, що овочі та фрукти мають велику кількість вітамінів, усім давно відомо. Вони можуть зміцнювати наш імунітет і допомагати йому протистояти різним вірусам.
Восени настає той момент, коли люди часто хворіють. Це зумовлено, як вірусами, так і тим, що люди промерзають, проводять більше часу у закритих приміщеннях та через нестачу вітаміну D тощо.
Тому ми маємо підкріплювати свій імунітет. Лікарка-дієтологиня Ольга Малліані та health-експертка Уляна Вернер розповіли для РБК-Україна, які продукти треба їсти зараз, щоб уникнути хвороб.
Ольга Мілліані розповідає, які продукти треба додати до раціону:
Дієтологиня Ольга Малліані акцентує, що не варто забувати про збалансоване харчування. Треба також дотримуватися питного режиму та мати повноцінний відпочинок.
Деякі продукти не лише позитивно впливають на імунітет, а й зміцнюють наші суглоби. Раніше ми розповідали, що треба їсти, щоб зміцнити суглоби.
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