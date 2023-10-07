Продукты, которые уберегут твой организм от простуды осенью: какими свойствами они обладают

То, что овощи и фрукты обладают большим количеством витаминов, всем давно известно. Они могут укреплять наш иммунитет и помогают ему противостоять разным вирусам.
Осенью наступает тот момент, когда люди часто болеют. Это обусловлено как вирусами, так и тем, что люди промерзают, проводят больше времени в закрытых помещениях и из-за недостатка витамина D и т.д.
Поэтому мы должны укреплять свой иммунитет. Врач-диетолог Ольга Маллиани и health-эксперт Ульяна Вернер рассказали для РБК-Украина, какие продукты нужно есть сейчас, чтобы избежать болезней.
Ольга Миллиани рассказывает, какие продукты нужно добавить в рацион:
Диетолог Ольга Маллиани акцентирует, что не стоит забывать о сбалансированном питании. Следует также соблюдать питьевой режим и иметь полноценный отдых.
Некоторые продукты не только оказывают положительное влияние на иммунитет, но и укрепляют наши суставы. Ранее мы рассказывали, что нужно есть, чтобы укрепить суставы.
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