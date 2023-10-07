Продукты, которые уберегут твой организм от простуды осенью: какими свойствами они обладают

То, что овощи и фрукты обладают большим количеством витаминов, всем давно известно. Они могут укреплять наш иммунитет и помогают ему противостоять разным вирусам.

Осенью наступает тот момент, когда люди часто болеют. Это обусловлено как вирусами, так и тем, что люди промерзают, проводят больше времени в закрытых помещениях и из-за недостатка витамина D и т.д.

Поэтому мы должны укреплять свой иммунитет. Врач-диетолог Ольга Маллиани и health-эксперт Ульяна Вернер рассказали для РБК-Украина, какие продукты нужно есть сейчас, чтобы избежать болезней.

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Ольга Миллиани рассказывает, какие продукты нужно добавить в рацион:

апельсины, грейпфруты и лимоны — они богаты витамином С, который способствует укреплению иммунной системы;

черника, клубника и ежевика — содержат антиоксиданты и витамины, которые поддерживают общее состояние здоровья;

шпинат, капуста и мангольд — они обладают необходимыми питательными веществами, например, витамин К и фолат. Ульяна Вернер добавляет, что шпинат и капуста кале могут повысить уровень антиоксидантов и бета-каротина в организме, что поддерживает иммунную функцию;

тыква — этот сезонный продукт имеет много витамина А и клетчатки, что способствует укреплению иммунитета и улучшению пищеварения. Ульяна Вернер говорит, что Витамин A также способствует развитию белых кровяных клеток, которые борются с инфекциями;

в чесноке содержится алицин, который обладает иммуноукрепляющими свойствами и является природным антибактериальным средством;

имбирь — он обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием;

куркума — приправа, которую можно добавлять в супы или теплые напитки, она содержит противовоспалительные свойства;

миндаль, грецкие орехи и семена подсолнечника содержат полезные жиры и питательные вещества, поддерживающие иммунное здоровье. Ульяна Вернер также отмечает, что грецкий орех содержит антиоксиданты и омега-3 жирные кислоты, которые обладают противовоспалительными свойствами и способствуют укреплению иммунитета;

йогурт богат пробиотиками и помогает поддерживать здоровье кишечника;

зеленый и травяные чаи, в том числе с ромашкой, содержат антиоксиданты и увлажняют организм;

яблоки — Ульяна Вернер говорит, что они богаты витамином C, который способствует укреплению иммунитета и защищает организм от инфекций.

Диетолог Ольга Маллиани акцентирует, что не стоит забывать о сбалансированном питании. Следует также соблюдать питьевой режим и иметь полноценный отдых.

Некоторые продукты не только оказывают положительное влияние на иммунитет, но и укрепляют наши суставы. Ранее мы рассказывали, что нужно есть, чтобы укрепить суставы.

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