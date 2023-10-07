Здоровье и красота

Продукты, которые уберегут твой организм от простуды осенью: какими свойствами они обладают

Богдана Макалюк, редактор сайта 07 октября 2023, 10:00
Сезонні осінні продукти, які зміцнюють імунітет
Фото: Pexels

Больше новостей
Продукты, которые уберегут твой организм от простуды осенью: какими свойствами они обладают
Вкусные блюда из тыквы для детей: от запеканки с мясом до сладкой тыквенной каши
Воїн ППО розповів, як збивають шахеди — детально
В момент сбивания чувствуешь гордость. Стрелец ПВО рассказал о своей работе и основных сложностях
Сапери
Всегда идут первыми! Как саперы облегчают продвижение ВСУ на Бахмутском направлении
Катерина Кухар розповіла про свої ранкові ритуали
Кофе с кардамоном и бутербродик: Екатерина Кухар рассказала о любимых утренних ритуалах
Смотреть больше

Материалы по теме

Схуднення
Как убрать живот: держи действенные способы в домашних условиях
Продукты, которые уберегут твой организм от простуды осенью: какими свойствами они обладают
Как хранить гранат в домашних условиях: подходящие способы и лайфхаки
як сушити виноград в сушарці
Быстрее, чем можно было пожелать: простой способ сушки винограда в сушилке в домашних условиях
як зберігати мед
Не потеряй все полезные свойства: простые правила хранения меда в домашних условиях

Видео
0:11:57
Воїн ППО розповів, як збивають шахеди — детально

В момент сбивания чувствуешь гордость. Стрелец ПВО рассказал о своей работе и основных сложностях
0:03:32
Сапери
Всегда идут первыми! Как саперы облегчают продвижение ВСУ на Бахмутском направлении
0:05:31
Ситуація на сході України сьогодні — королівська 24 ОМБр збирає на дрони
Россияне теперь реже выходят из нор. Что происходит на фронте и как можно помочь нашим военным
0:02:39
Обстрел Грозы
Дочь, зять и сваха, погибли все… Рассказы тех, кто уцелел после обстрела поселка Гроза в Харьковской области
0:06:17
Воєнні злочини росіян: як та навіщо збирають докази
Военные преступления России: какие бывают, как фиксируют, кто дает показания и для чего
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 6 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:06:13
Село Правдине на Херсонщині: історії жителів з окупації
Ночью я не сплю, боюсь. Болезненные истории местных из Правдиного в Херсонской области после оккупации
0:05:18
розвідувальна операція Валькірії
Полет прямо в тыл врага! Как проводилась разведывательная операция Валькирии
0:10:43
Олександр Новіков
Во всем виноваты российские пропагандисты? Глава НАПК рассказал, какой на самом деле уровень коррупции в Украине
0:04:06
Шоу-рум українських брендів
Коллекции украинских брендов уже в Нью-Йорке: как мода объединяет Украину с миром
Больше видео
Продукты, которые уберегут твой организм от простуды осенью: какими свойствами они обладают
Читать дальше
Вкусные блюда из тыквы для детей: от запеканки с мясом до сладкой тыквенной каши

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь