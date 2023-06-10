Чтобы восстановить клетки и улучшить работу: как почистить печень с помощью простых продуктов

Ни для кого не секрет: то, что мы едим, влияет на наш организм и здоровье. Всевозможные снеки, сладости, фастфуд, жирная и жареная пища оказывает негативное влияние на нашу печень. Поэтому иногда нужно разгружать свой организм, в том числе и печень, но делать это безопасным путем.

Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк рассказала для Фактов ICTV. Здоровье, как с помощью простых и доступных продуктов почистить печень в домашних условиях.

Как почистить печень в домашних условиях

Врач говорит, что печень нужно чистить, если наблюдаешь у себя:

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сыпь на коже;

землистый цвет лица;

хроническую усталость и слабость.

Этот процесс может занять до трех недель. По словам врача, в этот период нужно пить как можно больше воды и добавлять в нее лимон.

— Такой напиток хорошо простимулирует печень на выведение токсинов и шлаков, — объясняет Людмила.

Эксперт советует добавить в рацион чеснок и лук, ведь они содержат вещества, способствующие выведению из организма бактерий и грибков.

Еще хороший очистительный эффект оказывают овощные соки из моркови, свеклы, огурцов. Надо пить их в течение одной или двух недель по полстакана два-три раза в день.

Продукты, способствующие восстановлению клеток печени: овощи, зелень, фрукты, ягоды, рыба, орехи и растительное масло, в частности, оливковое.

На нашу печень влияет много вредной пищи. Чтобы она была здоровой и выполняла свои функции, мы должны следить за питанием. Ранее мы рассказывали, что такое трансжиры и чем они опасны.

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