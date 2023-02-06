Ты не был(-а) готов(-а) к промышленному прогрессу: что такое ожирение печени и как этого избежать

Многие химические процессы в организме современного человека протекают так же, как и тысячи лет назад, но что-то все же изменилось.

Еда и быстрый дофамин теперь доступны в неограниченном количестве, а чтобы раздобыть их, нам достаточно спуститься в ближайший магазин, а не победить в цепочке питания.

Люди, которым приходилось охотиться на мамонтов, были бы удивлены таким прогрессом. Но зачем далеко ходить? Сейчас удивлена твоя печень. Ее ожирение — это болезнь цивилизации, а не единичный случай от хорошей жизни.

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Врач-диетолог и основатель академии долголетия Dr. Skytalinska Оксана Скиталинская рассказала, что такое ожирение печени, кто подвержен этой болезни и как ее не допустить.

Болезнь цивилизации, или как страдает твоя печень

Наша печень выполняет очень много функций одновременно. Это своеобразная мощная биохимическая лаборатория, которая:

детоксицирует, превращая вредные и токсичные вещества в безвредные;

сохраняет энергию в виде глюкозы (гликогена);

производит гормоны;

превращает вещества, попавшие в организм, в энергию. То есть является органом, где происходит интенсивный обмен веществ;

регулирует уровень холестерина, его синтез, распад и выведение из организма.

Однако вместо “спасибо” в виде умеренного количества здоровой пищи и физической активности она получает что-то менее приятное.

Например, банку мороженого в вечер пятницы, бутылку вина во время посиделок с друзьями в субботу, нерегулярное питание и неограниченный запас фастфуда в морозилке.

Добавить в этот список плохую экологию, стресс, и вредные привычки — и вот, печень уже имеет ожирение. Ведь она уязвима, и ее состояние зависит от питания и образа жизни.

В медицинских кругах состояние, при котором жир откладывается в клетках печени, мешая и постепенно блокируя ее жизненно важные функции, называют стеатоз или жировой гепатоз печени.

Что провоцирует стеатоз печени и кто склонен к этому

Диетолог объяснила, что при стеатозе в клетках откладывается определенный тип жиров — триглицериды, развивается воспаление и фиброз. То есть происходит замена клеток печени соединительной тканью, простым языком — хрящом.

Подвержены этому люди с избыточной массой тела, ожирением, висцеральным ожирением, сахарным диабетом, атеросклерозом и другими заболеваниями метаболического синдрома.

Хотя именно с данным перечнем факторов стеатоз встречается чаще всего, развиться он может даже у худых людей, у которых плохо усваиваются питательные вещества.

Отметкой “особо опасно” диетолог отметила висцеральный жир, который накапливается в участке талии.

Мембрана жировых клеток висцерального жира усеяна липолитическими и иногда инсулиновыми рецепторами. Липолитические рецепторы, в свою очередь, помогают извлекать триглицериды из жировых клеток и попадать в кровь.

Однако хорошо это только тогда, когда есть условия для дальнейшего жиросжигания — спорт. Если же этих благоприятных условий нет, то триглицериды в большом количестве попадают в печень.

Там они откладываются и ведут к стеатозу, а затем к стеатогепатиту — стерильному воспалению печени.

У мужчин склонность к стеатозу печени выше, чем у женщин, но с наступлением менопаузы они становятся уязвимыми наравне с мужчинами.

Дело в половых гормонах: женские гормоны эстрогены защищают клетки печени от чрезмерного отложения жира, а мужские — андрогены — способствуют увеличению содержания холестерина в печени. В результате в печени накапливаются не только триглицериды, но и холестерин.

У женщин, имеющих поликистоз яичников (СПКЯ), также часто обнаруживают жировой гепатоз вследствие дисбаланса гормонов. Адреналин, гормон стресса, тоже усиливает выход жира из жировых клеток и отложение триглицеридов в печени.

Чтобы избежать ожирения печени: методы профилактики

Хорошо, что процессы, происходящие в организме, уже хорошо исследованы. Неприятностей от ожирения печени можно избежать, урегулировав всего три фактора.

Физическая активность

Как мужчины, так и женщины не должны забывать о ежедневном движении с обязательными аэробными нагрузками: ходьба, бег трусцой, упражнения, танцы, аэробика и т.д.

Важно делать это каждый день, отмечает диетолог, иначе все усилия будут тщетны.

Нормализация массы тела

Маленькими шагами, постепенно и здорово следует нормализовать вес. Однозначно не нужно худеть любой ценой.

Быстрое похудение в результате неправильного голодания или одноразового, но объемного приема пищи, может приводить к изменению состава желчи, ее застою и образованию камней в желчном пузыре.

Поэтому подход к похудению должен быть здоровым и осознанным. Иначе о долгосрочных результатах тоже придется забыть.

Смена питания

Как, сколько и когда есть? Как будто простые вопросы, но многие люди во всем мире ищут на них ответы годами.

Без налаженного рациона достичь результатов будет тяжело. Можешь идти методом проб и ошибок, срывов и слез, а можешь воспользоваться шпаргалкой от диетолога.

Избегай одноразовой пищевой нагрузки. То есть поесть один раз большой порцией — не выход. Лучше раздели дневной рацион на три – четыре приема пищи, чтобы не перегружать печень углеводами и жиром.

Сведи к минимуму присутствие простых углеводов: сладости, сладкие напитки и т.д.

Длительное употребление сладостей неизбежно приводит к метаболической декомпенсации печени, то есть к разрушению клеток печени и замене их на соединительную ткань.

Углеводы должны быть исключительно сложными, или медленными: овощи, все сорта капусты, корнеплоды, каши с добавлением отрубей, ягоды, орехи, бобовые.

Уменьши присутствие насыщенных жиров. Одна – две столовые ложки растительного масла в день в составе блюд, сметана, 8–10% йогурт.

Чтобы не получить ожирение печени, забудь о маргарине, колбасах с жиром. Сало можно очень тоненьким кусочком, а не так, как мы любим, — говорит врач.

Употребляй продукты для поддержания полезной микрофлоры кишечника. Это ферментированные блюда: квашеная капуста, огурцы, яблоки, квас со свеклы.

Употребляй пищу, богатую витамином С: настой шиповника, цитрусовые, чай каркаде, уменьшающий воспаление в клетках печени.

Обогати рацион витаминами группы В. Самые простые источники — аптечные пивные дрожжи, блюда из печени, которые необходимы для нормальной работы клеток печени.

Обязательно включи в рацион холин и лецитин. Они усиливают чувствительность рецепторов к инсулину и уменьшают восполнение клеток жиром.

Холин и лецитин есть в желтках яиц, отрубях, грецких орехах, пивных дрожжах, фасоли.

Очень важно употреблять белковые продукты с каждым приемом пищи. Белок может быть в виде яйца всмятку, вареной фасоли или зеленого горошка, грибов, блюд из молочнокислого сыра, рыбы, нежирного мяса.

Омега-3 жирные кислоты и витамин Е защищают клетки печени от воспаления. Поэтому добавь в рацион вымоченную сельдь, скумбрию, морскую капусту, а также можно пропить дополнительный курс в капсулах.

Каждый день употребляй продукты, богатые биофлавоноидами — свежезаваренный зеленый чай, настой из луковой шелухи, настой шиповника, ягоды черники и малины, капусту брокколи.

Лучше продукты не жарить, а отваривать, запекать и тушить.

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