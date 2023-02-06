Ты не был(-а) готов(-а) к промышленному прогрессу: что такое ожирение печени и как этого избежать

Многие химические процессы в организме современного человека протекают так же, как и тысячи лет назад, но что-то все же изменилось.
Еда и быстрый дофамин теперь доступны в неограниченном количестве, а чтобы раздобыть их, нам достаточно спуститься в ближайший магазин, а не победить в цепочке питания.
Люди, которым приходилось охотиться на мамонтов, были бы удивлены таким прогрессом. Но зачем далеко ходить? Сейчас удивлена твоя печень. Ее ожирение — это болезнь цивилизации, а не единичный случай от хорошей жизни.
Врач-диетолог и основатель академии долголетия Dr. Skytalinska Оксана Скиталинская рассказала, что такое ожирение печени, кто подвержен этой болезни и как ее не допустить.
Наша печень выполняет очень много функций одновременно. Это своеобразная мощная биохимическая лаборатория, которая:
Однако вместо “спасибо” в виде умеренного количества здоровой пищи и физической активности она получает что-то менее приятное.
Например, банку мороженого в вечер пятницы, бутылку вина во время посиделок с друзьями в субботу, нерегулярное питание и неограниченный запас фастфуда в морозилке.
Добавить в этот список плохую экологию, стресс, и вредные привычки — и вот, печень уже имеет ожирение. Ведь она уязвима, и ее состояние зависит от питания и образа жизни.
Добавить в этот список плохую экологию, стресс, и вредные привычки — и вот, печень уже имеет ожирение. Ведь она уязвима, и ее состояние зависит от питания и образа жизни.
В медицинских кругах состояние, при котором жир откладывается в клетках печени, мешая и постепенно блокируя ее жизненно важные функции, называют стеатоз или жировой гепатоз печени.
Диетолог объяснила, что при стеатозе в клетках откладывается определенный тип жиров — триглицериды, развивается воспаление и фиброз. То есть происходит замена клеток печени соединительной тканью, простым языком — хрящом.
Подвержены этому люди с избыточной массой тела, ожирением, висцеральным ожирением, сахарным диабетом, атеросклерозом и другими заболеваниями метаболического синдрома.
Хотя именно с данным перечнем факторов стеатоз встречается чаще всего, развиться он может даже у худых людей, у которых плохо усваиваются питательные вещества.
Отметкой “особо опасно” диетолог отметила висцеральный жир, который накапливается в участке талии.
Отметкой “особо опасно” диетолог отметила висцеральный жир, который накапливается в участке талии.
Мембрана жировых клеток висцерального жира усеяна липолитическими и иногда инсулиновыми рецепторами. Липолитические рецепторы, в свою очередь, помогают извлекать триглицериды из жировых клеток и попадать в кровь.
Однако хорошо это только тогда, когда есть условия для дальнейшего жиросжигания — спорт. Если же этих благоприятных условий нет, то триглицериды в большом количестве попадают в печень.
Там они откладываются и ведут к стеатозу, а затем к стеатогепатиту — стерильному воспалению печени.
У мужчин склонность к стеатозу печени выше, чем у женщин, но с наступлением менопаузы они становятся уязвимыми наравне с мужчинами.
У мужчин склонность к стеатозу печени выше, чем у женщин, но с наступлением менопаузы они становятся уязвимыми наравне с мужчинами.
Дело в половых гормонах: женские гормоны эстрогены защищают клетки печени от чрезмерного отложения жира, а мужские — андрогены — способствуют увеличению содержания холестерина в печени. В результате в печени накапливаются не только триглицериды, но и холестерин.
У женщин, имеющих поликистоз яичников (СПКЯ), также часто обнаруживают жировой гепатоз вследствие дисбаланса гормонов. Адреналин, гормон стресса, тоже усиливает выход жира из жировых клеток и отложение триглицеридов в печени.
Хорошо, что процессы, происходящие в организме, уже хорошо исследованы. Неприятностей от ожирения печени можно избежать, урегулировав всего три фактора.
Как мужчины, так и женщины не должны забывать о ежедневном движении с обязательными аэробными нагрузками: ходьба, бег трусцой, упражнения, танцы, аэробика и т.д.
Важно делать это каждый день, отмечает диетолог, иначе все усилия будут тщетны.
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Быстрое похудение в результате неправильного голодания или одноразового, но объемного приема пищи, может приводить к изменению состава желчи, ее застою и образованию камней в желчном пузыре.
Быстрое похудение в результате неправильного голодания или одноразового, но объемного приема пищи, может приводить к изменению состава желчи, ее застою и образованию камней в желчном пузыре.
Поэтому подход к похудению должен быть здоровым и осознанным. Иначе о долгосрочных результатах тоже придется забыть.
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Длительное употребление сладостей неизбежно приводит к метаболической декомпенсации печени, то есть к разрушению клеток печени и замене их на соединительную ткань.
Чтобы не получить ожирение печени, забудь о маргарине, колбасах с жиром. Сало можно очень тоненьким кусочком, а не так, как мы любим, — говорит врач.
Холин и лецитин есть в желтках яиц, отрубях, грецких орехах, пивных дрожжах, фасоли.
Холин и лецитин есть в желтках яиц, отрубях, грецких орехах, пивных дрожжах, фасоли.
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