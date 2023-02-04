Страдаешь от акне? Не подпитывай его! Как питаться при дерматологических заболеваниях

Как известно, кожа — это отражение нашего внутреннего состояния, на которое оказывает существенное влияние питание. Пища может быть другом или врагом человеческого организма.
Поэтому если дерматологическое заболевание прогрессирует, следует задуматься над изменением рациона. Терапевт, диетолог и кандидат медицинских наук Ольга Безуглая рассказала изданию Факты ICTV. Здоровье как нужно питаться при акне.
Людям с акне следует попробовать низкогликемическую диету. То есть, добавить в рацион больше продуктов с низким гликемическим индексом (ГИ) и ограничить употребление блюд с высоким ГИ.
Низкий ГИ имеют зерновые, овощи и фрукты. Последние богаты антиоксидантами, которые поддерживают красоту нашей кожи. Кроме того, жиры Омега-3 (рыба, яйца, орехи) уменьшают воспалительные процессы в организме.
Соблюдение низкогликемической диеты влияет на степень проявления акне и потребность в медикаментозном лечении.
Соблюдение низкогликемической диеты влияет на степень проявления акне и потребность в медикаментозном лечении.
Ограничение продуктов с высоким ГИ и высокой гликемической нагрузкой снижает концентрацию IGF-1 — хорошо известного фактора риска в патогенезе акне, — отмечает диетолог.
Различные медицинские исследования дают несколько разные результаты относительно того, как молочные продукты влияют на развитие акне.
Например, некоторые ученые утверждают, что уменьшение потребления молока способствует снижению проявлений акне, а некоторые уверены, что стоит просто ограничить или отказаться от йогуртов и сыров.
По данным Американской академии дерматологии (AAD), молочные продукты рекомендуется потреблять, анализируя персонализированную реакцию (учитывая, в частности, лактозную непереносимость), — говорит врач.
По данным Американской академии дерматологии (AAD), молочные продукты рекомендуется потреблять, анализируя персонализированную реакцию (учитывая, в частности, лактозную непереносимость), — говорит врач.
Добавь в свой рацион больше продуктов с низким или средним гликемическим индексом:
Что касается напитков, то следует отдавать предпочтение обычной негазированной воде, зеленому чаю и фруктовым фрэшам в умеренном количестве.
Людям с акне лучше ограничить или убрать из рациона продукты с высоким ГИ:
Из напитков лучше ограничить употребление пива и других алкогольных напитков (особенно с высоким содержанием сахара), сладких консервированных соков и сладких газированных напитков.
Вот несколько вариантов блюд, которые можно сочетать в любой последовательности.
Ранее врач акушер-гинеколог Ольга Белоконь также рассказала, как связано питание и акне.
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