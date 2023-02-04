Страдаешь от акне? Не подпитывай его! Как питаться при дерматологических заболеваниях

Как известно, кожа — это отражение нашего внутреннего состояния, на которое оказывает существенное влияние питание. Пища может быть другом или врагом человеческого организма.

Поэтому если дерматологическое заболевание прогрессирует, следует задуматься над изменением рациона. Терапевт, диетолог и кандидат медицинских наук Ольга Безуглая рассказала изданию Факты ICTV. Здоровье как нужно питаться при акне.

Питание при акне

Людям с акне следует попробовать низкогликемическую диету. То есть, добавить в рацион больше продуктов с низким гликемическим индексом (ГИ) и ограничить употребление блюд с высоким ГИ.

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Низкий ГИ имеют зерновые, овощи и фрукты. Последние богаты антиоксидантами, которые поддерживают красоту нашей кожи. Кроме того, жиры Омега-3 (рыба, яйца, орехи) уменьшают воспалительные процессы в организме.

Соблюдение низкогликемической диеты влияет на степень проявления акне и потребность в медикаментозном лечении.

Ограничение продуктов с высоким ГИ и высокой гликемической нагрузкой снижает концентрацию IGF-1 — хорошо известного фактора риска в патогенезе акне, — отмечает диетолог.

Молочные продукты при акне — можно или нет Различные медицинские исследования дают несколько разные результаты относительно того, как молочные продукты влияют на развитие акне. Например, некоторые ученые утверждают, что уменьшение потребления молока способствует снижению проявлений акне, а некоторые уверены, что стоит просто ограничить или отказаться от йогуртов и сыров. По данным Американской академии дерматологии (AAD), молочные продукты рекомендуется потреблять, анализируя персонализированную реакцию (учитывая, в частности, лактозную непереносимость), — говорит врач. Что есть при акне Добавь в свой рацион больше продуктов с низким или средним гликемическим индексом: бобовые;

зеленые овощи и зелень;

ржаной, отрубной, пшеничный (из муки второго сорта) хлеб — до 300 г в день;

овощные и крупяные супы, борщ, а также блюда на слабом мясном или рыбном бульонах;

свежие, отварные, тушеные, запеченные, пюреобразные овощи (кабачки, тыква, капуста, помидоры, баклажаны, картофель, морковь, зеленый горошек, свекла);

свежие ягоды;

орехи;

семена льна и кунжута;

льняное, кунжутное, рапсовое, кукурузное, конопляное масла — они содержат большое количество Омега-3 и Омега-6 полиненасыщенных жирных кислот);

морепродукты и водоросли;

яйца — не более 1,5 шт. в день, но желательно без желтка;

крупы (гречка, пшено, перловка, геркулес). Что касается напитков, то следует отдавать предпочтение обычной негазированной воде, зеленому чаю и фруктовым фрэшам в умеренном количестве.

Что нельзя есть при акне Людям с акне лучше ограничить или убрать из рациона продукты с высоким ГИ: белый хлеб;

сладкие сухие завтраки и каши быстрого приготовления;

картофель;

белый рис;

печенье, торты, шоколад, сладости;

чипсы и крекеры;

сладкие фрукты и сухофрукты;

сладкие йогурты;

острые пряности и специи. Из напитков лучше ограничить употребление пива и других алкогольных напитков (особенно с высоким содержанием сахара), сладких консервированных соков и сладких газированных напитков.

Примеры рациона при акне

Вот несколько вариантов блюд, которые можно сочетать в любой последовательности.

Завтрак

Омлет из цуккини, жареный на кокосовом масле, печеночный паштет, салат из рукколы, авокадо, помидоры черри и оливковое масло. Каша из киноа с ягодами и миндалем, а также зеленый чай. Целозерновой хлеб, авокадо, яйцо-пашот, салат из рукколы и запеченной тыквы, семена тыквы и тыквенное масло.

Обед

Тыквенный крем-суп, хлеб на закваске, запеченная индейка и овощной салат с оливковым маслом. Бурый рис со слабосоленым или запеченным лососем, салат из свежих овощей, приправленный оливковым маслом. Гречневая каша с тушеной печенью в сливках, салат из вареной свеклы с грецкими орехами, приправленный маслом виноградных косточек.

Ужин

Запеченная белая или красная рыба с бататом, салат Маш, помидоры черри, семена тыквы и кунжутное масло. Тушеная телятина с овощами и зеленый чай. Запеченная индейка с овощами, нешлифованный рис и оливковое масло.

Ранее врач акушер-гинеколог Ольга Белоконь также рассказала, как связано питание и акне.

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