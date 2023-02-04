Страждаєш від акне? Не підживлюй його! Як харчуватись при дерматологічних захворюваннях

Як відомо, шкіра — це відображення нашого внутрішнього стану, на який суттєво впливає харчування. Їжа може бути другом або ворогом людського організму.
Тому якщо дерматологічне захворювання прогресує, варто замислитись над зміною свого раціону. Терапевтка, дієтологиня та кандидатка медичних наук Ольга Безугла розповіла виданню Факти ICTV. Здоров’я, як потрібно харчуватись при акне.
Людям з акне варто спробувати низькоглікемічну дієту. Тобто додати в раціон більше продуктів з низьким глікемічним індексом (ГІ) та обмежити вживання страв з високим ГІ.
Низький ГІ мають зернові, овочі та фрукти. Останні багаті на антиоксиданти, які підтримують красу нашої шкіри. Крім цього, жири Омега-3 (риба, яйця, горіхи) зменшують запальні процеси в організмі.
Дотримання низькоглікемічної дієти впливає на ступінь прояву акне та потребу медикаментозного лікування.
Дотримання низькоглікемічної дієти впливає на ступінь прояву акне та потребу медикаментозного лікування.
Обмеження продуктів з високим ГІ та високим глікемічним навантаженням знижує концентрацію IGF-1 — добре відомого фактору ризику в патогенезі акне, — зазначає дієтологиня.
Різні медичні дослідження дають дещо різні результати щодо того, як молочні продукти впливають на розвиток акне.
Наприклад, деякі науковці стверджують, що зменшення споживання молока сприяє зниженню проявів акне, а дехто впевнений, що варто просто обмежити чи відмовитись від йогуртів та сирів.
За даними Американської академії дерматології (AAD), молочні продукти рекомендовано споживати, аналізуючи персоналізовану реакцію (враховуючи, зокрема, лактозну непереносимість), — каже лікарка.
За даними Американської академії дерматології (AAD), молочні продукти рекомендовано споживати, аналізуючи персоналізовану реакцію (враховуючи, зокрема, лактозну непереносимість), — каже лікарка.
Додай у свій раціон більше продуктів з низьким чи середнім глікемічним індексом:
Що ж до напоїв, то варто надавати перевагу звичайній негазованій воді, зеленому чаю та фруктовим фрешам у помірній кількості.
Людям з акне краще обмежити або прибрати з раціону продукти з високим ГІ:
З напоїв краще обмежити вживання пива та інших алкогольних напоїв (особливо з високим вмістом цукру), консервованих солодких соків та солодких газованих напоїв.
Ось кілька варіантів страв, які можна комбінувати в будь-якій послідовності.
Раніше лікарка акушерка-гінекологиня Ольга Білоконь також розповіла, як пов’язане харчування та акне.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!