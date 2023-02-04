Страждаєш від акне? Не підживлюй його! Як харчуватись при дерматологічних захворюваннях

Як відомо, шкіра — це відображення нашого внутрішнього стану, на який суттєво впливає харчування. Їжа може бути другом або ворогом людського організму.

Тому якщо дерматологічне захворювання прогресує, варто замислитись над зміною свого раціону. Терапевтка, дієтологиня та кандидатка медичних наук Ольга Безугла розповіла виданню Факти ICTV. Здоров’я, як потрібно харчуватись при акне.

Харчування при акне

Людям з акне варто спробувати низькоглікемічну дієту. Тобто додати в раціон більше продуктів з низьким глікемічним індексом (ГІ) та обмежити вживання страв з високим ГІ.

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Низький ГІ мають зернові, овочі та фрукти. Останні багаті на антиоксиданти, які підтримують красу нашої шкіри. Крім цього, жири Омега-3 (риба, яйця, горіхи) зменшують запальні процеси в організмі.

Дотримання низькоглікемічної дієти впливає на ступінь прояву акне та потребу медикаментозного лікування.

Обмеження продуктів з високим ГІ та високим глікемічним навантаженням знижує концентрацію IGF-1 — добре відомого фактору ризику в патогенезі акне, — зазначає дієтологиня.

Молочні продукти при акне — можна чи ні

Різні медичні дослідження дають дещо різні результати щодо того, як молочні продукти впливають на розвиток акне.

Наприклад, деякі науковці стверджують, що зменшення споживання молока сприяє зниженню проявів акне, а дехто впевнений, що варто просто обмежити чи відмовитись від йогуртів та сирів.

За даними Американської академії дерматології (AAD), молочні продукти рекомендовано споживати, аналізуючи персоналізовану реакцію (враховуючи, зокрема, лактозну непереносимість), — каже лікарка.

Що їсти при акне

Додай у свій раціон більше продуктів з низьким чи середнім глікемічним індексом:

бобові;

зелені овочі та зелень;

житній, висівковий, пшеничний (з борошна другого сорту) хліб — до 300 г на день;

овочеві та круп’яні супи, борщ, а також страви на слабкому м’ясному чи рибному бульйонах;

свіжі, відварені, тушковані, запечені, пюреподібні овочі (кабачки, гарбуз, капуста, помідори, баклажани, картопля, морква, зелений горошок, буряк);

свіжі ягоди;

горіхи;

насіння льону та кунжуту;

лляна, кунжутна, рапсова, кукурудзяна, конопляна олії — вони містять велику кількість Омега-3 та Омега-6 поліненасичених жирних кислот);

морепродукти та водорості;

яйця — не більше 1,5 шт. на день, але бажано без жовтка;

крупи (гречка, пшоно, перловка, геркулес). Що ж до напоїв, то варто надавати перевагу звичайній негазованій воді, зеленому чаю та фруктовим фрешам у помірній кількості.

Що не можна їсти при акне

Людям з акне краще обмежити або прибрати з раціону продукти з високим ГІ:

білий хліб;

солодкі сухі сніданки та каші швидкого приготування;

картоплю;

білий рис;

печиво, торти, шоколад, солодощі;

чипси та крекери;

солодкі фрукти та сухофрукти;

солодкі йогурти;

гострі прянощі та спеції. З напоїв краще обмежити вживання пива та інших алкогольних напоїв (особливо з високим вмістом цукру), консервованих солодких соків та солодких газованих напоїв.

Приклади раціону при акне

Ось кілька варіантів страв, які можна комбінувати в будь-якій послідовності.

Сніданок

Омлет з цукіні, смажений на кокосовій олії, печінковий паштет, салат з руколи, авокадо, помідори черрі та оливкова олія. Каша з кіноа з ягодами та мигдалем, а також зелений чай. Цілозерновий хліб, авокадо, яйце-пашот, салат з руколи та запеченого гарбуза, гарбузове насіння та гарбузова олія.

Обід

Гарбузяний крем-суп, хліб на заквасці, запечена індичка та овочевий салат з оливковою олією. Бурий рис зі слабосолоним або запеченим лососем, салат зі свіжих овочів, приправлений оливковою олією. Гречана каша з тушкованою печінкою у вершках, салат з вареного буряка з волоськими горіхами, приправлений олією виноградних кісточок.

Вечеря

Запечена біла або червона риба з бататом, салат Маш, помідори черрі, гарбузове насіння та кунжутна олія. Тушкована телятина з овочами та зелений чай. Запечена індичка з овочами, нешліфований рис та оливкова олія.

Раніше лікарка акушерка-гінекологиня Ольга Білоконь також розповіла, як пов’язане харчування та акне.

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