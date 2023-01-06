Здоровье и красота

Травмирование зимой — как получить бесплатную медицинскую помощь в Украине

Елена Яковлева, редактор сайта 06 января 2023, 09:00
Як отримати безкоштовну медичну допомогу після травмування
Фото: Pexels

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