Травмирование зимой — как получить бесплатную медицинскую помощь в Украине

К сожалению, зимой из-за неблагоприятных погодных условий возрастает риск упасть на улице. Если уж неприятность произошла, то в Украине можно получить бесплатную медицинскую помощь в случае травмирования.
Министерство здравоохранения рассказало, какие услуги входят в Программу медицинских гарантий в случае госпитализации и амбулаторного лечения.
Если человек после получения травмы не может двигаться и чувствует резкую боль — следует вызвать скорую по номеру 103.
В случае госпитализации человек может бесплатно получить:
Реабилитация в послеостром и длительном периодах предусмотрена в отдельных пакетах медицинских услуг по направлению Реабилитация.
Для того чтобы получить первую неотложную помощь, необходимо обратиться к травматологу. При этом направление от семейного врача не требуется.
Амбулаторная помощь и лечение в дневном стационаре предусматривают:
Нередко после падения в гололедицу возникает травма позвоночника. Это очень опасное состояние, ведь из-за него человек может потерять способность ходить, его может парализовать и т.д.
Читай, как правильно оказать первую помощь человеку в такой ситуации.
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