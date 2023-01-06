Травмирование зимой — как получить бесплатную медицинскую помощь в Украине

К сожалению, зимой из-за неблагоприятных погодных условий возрастает риск упасть на улице. Если уж неприятность произошла, то в Украине можно получить бесплатную медицинскую помощь в случае травмирования.

Министерство здравоохранения рассказало, какие услуги входят в Программу медицинских гарантий в случае госпитализации и амбулаторного лечения.

Бесплатная госпитализация при травмировании

Если человек после получения травмы не может двигаться и чувствует резкую боль — следует вызвать скорую по номеру 103.

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В случае госпитализации человек может бесплатно получить:

инструментальные и лабораторные исследования;

облегчение, снятие или устранение симптомов заболевания;

обезболивание и медикаментозную терапию;

хирургические операции, послеоперационный мониторинг и последующее медикаментозное лечение;

круглосуточный врачебный и медсестринский уход;

медицинскую реабилитацию в остром периоде.

Реабилитация в послеостром и длительном периодах предусмотрена в отдельных пакетах медицинских услуг по направлению Реабилитация.

Бесплатное амбулаторное лечение

Для того чтобы получить первую неотложную помощь, необходимо обратиться к травматологу. При этом направление от семейного врача не требуется.

Амбулаторная помощь и лечение в дневном стационаре предусматривают:

диагностику; лечение травм; реабилитацию от врачей узкой специализации (хирурга или ортопеда-травматолога).

Нередко после падения в гололедицу возникает травма позвоночника. Это очень опасное состояние, ведь из-за него человек может потерять способность ходить, его может парализовать и т.д.

Читай, как правильно оказать первую помощь человеку в такой ситуации.

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