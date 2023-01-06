Здоров'я та краса

Травмування взимку — як отримати безкоштовну медичну допомогу в Україні

Олена Яковлєва, редакторка сайту 06 Січня 2023, 09:00
Як отримати безкоштовну медичну допомогу після травмування
Фото: Pexels

Більше новин
Як допомогти дитині виплеснути гнів та контролювати емоції
Дитина б’ється та кусається? Допоможи їй навчитися контролювати емоції та виплеснути гнів
Ситуація на кордоні з Білоруссю
Чатуємо на ворога усюди! Ситуація на кордоні з Білоруссю і як там живуть українці
Травмування взимку — як отримати безкоштовну медичну допомогу в Україні
Нова радість стала: ми розібрали, яка різниця між колядками та щедрівками та коли їх співати
Травмування взимку — як отримати безкоштовну медичну допомогу в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 6 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Дивитись більше

Матеріали по темі

Ситуація на кордоні з Білоруссю
Чатуємо на ворога усюди! Ситуація на кордоні з Білоруссю і як там живуть українці
Травмування взимку — як отримати безкоштовну медичну допомогу в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 6 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Судоми в ногах
Затекла нога або схопила судома? Як допомогти собі позбутися болю — поради невролога

Відео
Травмування взимку — як отримати безкоштовну медичну допомогу в Україні

Актуальна карта бойових дій в Україні 6 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:14
Протипожежна освіта в Україні
Унікальний центр для дітей в Ужгороді — чого малят навчають у Вогнику
0:04:21
Дрони ЗСУ
Справжня лікарня для дронів! Як маріупольці ремонтують коптери для ЗСУ
0:07:30
Обстріл Берислава сьогодні, 5 січня 2023 - подробиці
У цьому вся ницість і підлість Росії — безжальний обстріл Берислава, що забрав життя родини
0:03:30
Як працює харківський притулок для тварин під час війни
Ми працюємо на межі можливостей — як харківський притулок опікується тваринами під обстрілами
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 5 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:04:34
Прихисток для ВПО
У тісноті, та не в образі: оазис-прихисток для українців на Харківщині
0:06:06
Євген Малолєтка
В об’єктиві — найбільша рана України: Євгена Малолєтку відзначили за фото Маріуполя
0:08:24
Бахмут сьогодні: яка ситуація у місті 4 січня
Тактика вогняного валу! Військовий про те, що відбувається у Бахмуті зараз, та про підступні дії росіян
0:04:43
Вибухи у Запоріжжі сьогодні вночі 4 січня 2023 року: що відомо
Велетенська вирва! Росіяни вдарили по житловому району Запоріжжя з С-300
Більше відео
Привітання з Різдвом
Читати далі
Привітання з Різдвом: оригінальні картинки від Вікон
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь