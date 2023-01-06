Травмування взимку — як отримати безкоштовну медичну допомогу в Україні

На жаль, взимку через несприятливі погодні умови зростає ризик впасти на вулиці. Якщо вже прикрість сталась, то в Україні можна отримати безкоштовну медичну допомогу у разі травмування.

Міністерство охорони здоров’я розповіло, які послуги входять у Програму медичних гарантій у разі госпіталізації та амбулаторного лікування.

Безкоштовна госпіталізація у разі травмування

Якщо людина після отримання травми не може рухатись та відчуває різкий біль — варто викликати швидку за номером 103.

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У разі госпіталізації людина може безкоштовно отримати:

інструментальні та лабораторні обстеження;

полегшення, зняття чи усунення симптомів захворювання;

знеболення та медикаментозну терапію;

хірургічні операції, післяопераційний моніторинг і подальше медикаментозне лікування;

цілодобовий лікарський та медсестринський догляд;

медичну реабілітацію в гострому періоді.

Реабілітація у післягострому та довготривалому періодах передбачена в окремих пакетах медичних послуг за напрямом Реабілітація.

Безкоштовне амбулаторне лікування

Для того, щоб отримати першу невідкладну допомогу, необхідно звернутись до травматолога. При цьому направлення від сімейного лікаря не потрібне.

Амбулаторна допомога та лікування в денному стаціонарі передбачають:

діагностику; лікування травм; реабілітацію від лікарів вузької спеціалізації (хірурга чи ортопеда-травматолога).

Нерідко після падіння в ожеледицю виникає травма хребта. Це дуже небезпечний стан, адже через нього людина може втратити здатність ходити, її може паралізувати тощо.

Читай, як правильно надати першу допомогу людині в такій ситуації.

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