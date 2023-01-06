Травмування взимку — як отримати безкоштовну медичну допомогу в Україні

На жаль, взимку через несприятливі погодні умови зростає ризик впасти на вулиці. Якщо вже прикрість сталась, то в Україні можна отримати безкоштовну медичну допомогу у разі травмування.
Міністерство охорони здоров’я розповіло, які послуги входять у Програму медичних гарантій у разі госпіталізації та амбулаторного лікування.
Якщо людина після отримання травми не може рухатись та відчуває різкий біль — варто викликати швидку за номером 103.
У разі госпіталізації людина може безкоштовно отримати:
Реабілітація у післягострому та довготривалому періодах передбачена в окремих пакетах медичних послуг за напрямом Реабілітація.
Для того, щоб отримати першу невідкладну допомогу, необхідно звернутись до травматолога. При цьому направлення від сімейного лікаря не потрібне.
Амбулаторна допомога та лікування в денному стаціонарі передбачають:
Нерідко після падіння в ожеледицю виникає травма хребта. Це дуже небезпечний стан, адже через нього людина може втратити здатність ходити, її може паралізувати тощо.
Читай, як правильно надати першу допомогу людині в такій ситуації.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!