Медицинская помощь за границей — как вызвать скорую и какие особенности медицины в Европе

По данным ООН, с 24 февраля страны ЕС приютили около 6,7 млн украинцев. Все они, несомненно, нуждаются в защите и поддержке, в том числе медицинской помощи.

Европейские страны облегчили доступ украинцев к медицине, а статус временной защиты позволяет переселенцам рассчитывать на медицинское страхование и бесплатное лечение на уровне с гражданами этих государств.

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали о том, как получить медицинскую помощь в Польше, Словакии, Германии и Молдове.

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Как вызвать скорую помощь в ЕС

На территории Европейского Союза действует единый номер для вызова скорой помощи — 112.

Впрочем, в некоторых странах также работают внутренние номера:

Польша — 999

Чехия — 155

Словакия — 155

Молдова — 903

Медицинская помощь в Польше

Украинские переселенцы получают медицинскую помощь в Польше наравне с гражданами страны. Для посещения врачей не нужно иметь официальное трудоустройство.

А еще Минздрав разработал приложение LikarPL, облегчающее медицинское консультирование украинцев.

Медицинская помощь в Словакии

Украинцы со статусом временной защиты в Словакии могут получить бесплатное медицинское обслуживание по страховке VSZP.

Чтобы узнать полный список услуг, которые могут получить граждане Украины, перейди на сайт.

Медицинская помощь в Германии

Оформив временную защиту и государственное медицинское страхование, украинцы получают доступ к таким же медицинским услугам, как и граждане Германии.

Если у человека нет соответствующих документов, он может обратиться к организациям, которые анонимно и безсплатно лечат. Найти такие организации в нужном регионе можно по ссылке.

Медицинская помощь в Молдове

Некоторые частные заведения и врачи-добровольцы готовы оказывать безсплатную помощь украинцам. Их контакты можно найти здесь. Также есть отдельный контактный список врачей-волонтеров со всех сфер медицины.

При необходимости вызвать скорую можно бесплатно независимо от статуса человека.

Кроме того, украинские переселенцы в Молдове могут бесплатно получить необходимые лекарства и медицинские средства.

Больше информации о том, как украинцам получить медицинскую помощь в странах ЕС, можно прочесть по ссылке.

Почти 2 млн украинских детей были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и искать убежища за границей. Однако плановую вакцинацию никто не отменял.

Читай, какие прививки нужны детям в ЕС.

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