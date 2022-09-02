Медична допомога за кордоном — як викликати швидку та які особливості медицини в Європі

За даними ООН, з 24 лютого країни ЄС прихистили близько 6,7 млн українців. Усі вони, безсумнівно, потребують захисту та підтримки, зокрема медичної допомоги.
Європейські країни полегшили доступ українців до медицини, а статус тимчасового захисту надає переселенцям медичне страхування та безкоштовне лікування на рівні з громадянами цих держав.
У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, як отримати медичну допомогу в Польщі, Словаччині, Німеччині та Молдові.
На території Європейського Союзу діє єдиний номер для виклику швидкої допомоги — 112.
Утім, у деяких країнах також працюють внутрішні номери:
Українські переселенці отримують медичну допомогу в Польщі на рівні з громадянами країни. Тож для відвідування лікарів не потрібно мати офіційне працевлаштування.
А ще МОЗ розробило застосунок LikarPL, який полегшує медичне консультування українців.
Графіка: МОЗ
Українці зі статусом тимчасового захисту в Словаччині можуть отримати безоплатно медичне обслуговування за страховою VSZP.
Щоб дізнатись повний перелік послуг, які можуть отримати громадяни України, перейди на сайт.
Оформивши тимчасовий захист та державне медичне страхування, українці отримують доступ до таких самих медичних послуг, що й громадяни Німеччини.
Якщо в людини немає відповідних документів, то вона може звернутись до організацій, які анонімно і безоплатно лікують. Знайти такі організації в потрібному регіоні можна за посиланням.
Деякі приватні заклади та лікарі-добровольці готові надати безоплатну допомогу українцям. Їхні контакти можна знайти тут. Також є окремий контактний список лікарів-волонтерів з усіх сфер медицини.
За потреби викликати швидку можна безкоштовно, незалежно від статусу людини.
Крім того, українські переселенці в Молдові можуть безкоштовно отримати необхідні ліки та медичні засоби.
Більше інформації про те, як українцям отримати медичну допомогу у країнах ЄС, можна прочитати за посиланням.
Майже 2 млн українських дітей були змушені покинути свої домівки через війну та шукати прихисток за кордоном. Проте планову вакцинацію ніхто не скасовував.
Читай, які щеплення потрібні дітям в ЄС.
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