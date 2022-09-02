Медична допомога за кордоном — як викликати швидку та які особливості медицини в Європі

За даними ООН, з 24 лютого країни ЄС прихистили близько 6,7 млн українців. Усі вони, безсумнівно, потребують захисту та підтримки, зокрема медичної допомоги.

Європейські країни полегшили доступ українців до медицини, а статус тимчасового захисту надає переселенцям медичне страхування та безкоштовне лікування на рівні з громадянами цих держав.

У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, як отримати медичну допомогу в Польщі, Словаччині, Німеччині та Молдові.

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Як викликати швидку допомогу в ЄС

На території Європейського Союзу діє єдиний номер для виклику швидкої допомоги — 112.

Утім, у деяких країнах також працюють внутрішні номери:

Польща — 999

Чехія — 155

Словаччина — 155

Молдова — 903

Медична допомога в Польщі

Українські переселенці отримують медичну допомогу в Польщі на рівні з громадянами країни. Тож для відвідування лікарів не потрібно мати офіційне працевлаштування.

А ще МОЗ розробило застосунок LikarPL, який полегшує медичне консультування українців.

Медична допомога у Словаччині

Українці зі статусом тимчасового захисту в Словаччині можуть отримати безоплатно медичне обслуговування за страховою VSZP.

Щоб дізнатись повний перелік послуг, які можуть отримати громадяни України, перейди на сайт.

Медична допомога в Німеччині

Оформивши тимчасовий захист та державне медичне страхування, українці отримують доступ до таких самих медичних послуг, що й громадяни Німеччини.

Якщо в людини немає відповідних документів, то вона може звернутись до організацій, які анонімно і безоплатно лікують. Знайти такі організації в потрібному регіоні можна за посиланням.

Медична допомога в Молдові

Деякі приватні заклади та лікарі-добровольці готові надати безоплатну допомогу українцям. Їхні контакти можна знайти тут. Також є окремий контактний список лікарів-волонтерів з усіх сфер медицини.

За потреби викликати швидку можна безкоштовно, незалежно від статусу людини.

Крім того, українські переселенці в Молдові можуть безкоштовно отримати необхідні ліки та медичні засоби.

Більше інформації про те, як українцям отримати медичну допомогу у країнах ЄС, можна прочитати за посиланням.

Майже 2 млн українських дітей були змушені покинути свої домівки через війну та шукати прихисток за кордоном. Проте планову вакцинацію ніхто не скасовував.

Читай, які щеплення потрібні дітям в ЄС.

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