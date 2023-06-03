Без лекарств и просто! Как повысить лейкоциты в крови после родов

После родов снизился уровень лейкоцитов в крови? Действовать нужно быстро, ведь это ослабляет иммунитет и вредит тебе и ребенку, особенно если ты на грудном вскармливании. Читай в нашем материале, как повысить лейкоциты в крови после родов и какая их норма.
Лейкоциты — это белые кровяные тельца, которые являются составной частью нашей крови. Их производит костный мозг и губчатая ткань больших костей. Они необходимы для защиты от инфекций, вирусов, токсинов и микробов.
Нормальным количеством лейкоцитов у женщин в крови от 4500 до 10500 единиц на микролитр. Причинами низких лейкоцитов есть такие:
Часто низкий уровень лейкоцитов наблюдается у женщин после родов. Восстановить их можно очень быстро даже без лекарств. На них существенно влияет наше питание, поэтому его следует скорректировать.
Повысить уровень лейкоцитов можно следующими продуктами:
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Проконсультируйся с врачом о продуктах, которые тебе можно употреблять. Особенно, если ты на грудном вскармливании.
Также можно добавить к продуктам и витамины и минералы, стимулирующие выработку лейкоцитов. Кстати, мы рассказывали, в каких продуктах больше всего витаминов. К витаминам, которые ускоряют выработку лейкоцитов, относятся: Омега-3, витамины А, В9, С, Е, цинк, селен.
Однако самостоятельно нельзя назначать себе витамины, тем более после беременности. Проконсультируйся с врачом по поводу тех, которые тебе подойдут. Правильное и сбалансированное питание в паре с витаминами быстро наладят уровень лейкоцитов в организме.
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