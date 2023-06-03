Без лекарств и просто! Как повысить лейкоциты в крови после родов

После родов снизился уровень лейкоцитов в крови? Действовать нужно быстро, ведь это ослабляет иммунитет и вредит тебе и ребенку, особенно если ты на грудном вскармливании. Читай в нашем материале, как повысить лейкоциты в крови после родов и какая их норма.

Как повысить лейкоциты в крови после родов

Лейкоциты — это белые кровяные тельца, которые являются составной частью нашей крови. Их производит костный мозг и губчатая ткань больших костей. Они необходимы для защиты от инфекций, вирусов, токсинов и микробов.

Нормальным количеством лейкоцитов у женщин в крови от 4500 до 10500 единиц на микролитр. Причинами низких лейкоцитов есть такие:

Инфекционные болезни.

Развитие онкологии.

Проблемы с костным мозгом.

Воздействие химиотерапии или антибиотиков на организм.

Генетические нарушения.

Плохое питание.

Употребление алкоголя в больших количествах.

Часто низкий уровень лейкоцитов наблюдается у женщин после родов. Восстановить их можно очень быстро даже без лекарств. На них существенно влияет наше питание, поэтому его следует скорректировать.

Какие продукты повышают лейкоциты в крови

Повысить уровень лейкоцитов можно следующими продуктами:

Шпинат;

брокколи;

цитрусовые;

ягоды;

кисломолочные продукты;

чеснок;

семечки;

курица и индейка;

орехи;

авокадо;

бананы;

рыба и морепродукты;

папайя.

Проконсультируйся с врачом о продуктах, которые тебе можно употреблять. Особенно, если ты на грудном вскармливании.

Также можно добавить к продуктам и витамины и минералы, стимулирующие выработку лейкоцитов. Кстати, мы рассказывали, в каких продуктах больше всего витаминов. К витаминам, которые ускоряют выработку лейкоцитов, относятся: Омега-3, витамины А, В9, С, Е, цинк, селен.

Однако самостоятельно нельзя назначать себе витамины, тем более после беременности. Проконсультируйся с врачом по поводу тех, которые тебе подойдут. Правильное и сбалансированное питание в паре с витаминами быстро наладят уровень лейкоцитов в организме.

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