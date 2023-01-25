Здоровье и красота

В поисках потерянного объема и сияния — почему выпадают волосы после родов и что с этим делать

Елена Яковлева, редактор сайта 25 января 2023, 19:00
Випадіння волосся після пологів: що робити
Фото: Pexels

Больше новостей
Як вибрати роутер для дому та для офісу: всі особливості вибору
Чтобы работал даже без света: как выбрать Wi-Fi роутер
Місячний календар вдалих днів на лютий 2023: детально
Планирование — залог успеха: лунный календарь удачных дней на февраль 2023
В поисках потерянного объема и сияния — почему выпадают волосы после родов и что с этим делать
Новое меню по стандартам НАТО: Резников инициировал реформу питания для военных
Артилерист Александр
Самостоятельно погасил на себе пламя: история об артиллеристе, который чудом спасся под Соледаром
Смотреть больше

Материалы по теме

Пересадили легкие
Историческая операция: во Львове пересадили легкие от посмертного донора
Місячний календар стрижок на січень 2023
Лунный календарь стрижек на январь 2023 года: благоприятные дни для экспериментов с волосами
Лікарня
Работали под оккупацией — восстанавливаются под обстрелами! Работа больниц в Херсоне впечатляет
Туман в голове
Ни головокружение, ни боль… а туман в голове! Что это такое, почему возникает и как лечить — объясняет невролог

Видео
0:03:39
Бобер

Зубастые партизаны. Как животные усиливают нашу границу с Беларусью
0:03:23
іпсотерапія
Ты отвлекаешься от военного дела: как в Киевской области защитники проходят реабилитацию с помощью иппотерапии
0:05:35
Бурштин
Янтарная война закончилась! Как восстанавливают леса Ровенской области после “копателей”
0:05:00
Юрій Васецький
Не просто герой! Как тренер спас две семьи прямо с места трагедии в Днепре
0:06:55
Відбудова України
Не все ли стоит отстраивать? Секрет успешного восстановления разрушенных городов в мире
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 25 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:05:41
Лікарня
Работали под оккупацией — восстанавливаются под обстрелами! Работа больниц в Херсоне впечатляет
0:05:08
На фронті не вистачає БПЛА Валькірія: як допомогти військовим
Нам не хватает глаз в небе! Как помочь военным приобрести БПЛА Валькирия
0:08:02
Чотирьох росіян засудили за катування українців на Харківщині
Не в первый раз в Украине! Интервью с россиянами, которые пытали мирных людей в Харьковской области
Яка оперативна ситуація в Соледарі та Бахмуті
Их армия здесь, как снег весной, тает: какая оперативная ситуация в Соледаре и Бахмуте
Больше видео
Місячний календар вдалих днів на лютий 2023: детально
Читать дальше
Планирование — залог успеха: лунный календарь удачных дней на февраль 2023

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь