В поисках потерянного объема и сияния — почему выпадают волосы после родов и что с этим делать

Во время беременности женщина меняется на глазах. Состояние кожи улучшается, а волосы становятся густыми и блестящими. Однако уже через несколько недель после родов начинается стремительное выпадение локонов.

Ты можешь замечать это на кровати, расческе, одежде и полу. В это время молодая мама может переживать, нормален ли этот процесс и как исправить ситуацию.

Платформа Бережи себе рассказала, почему выпадают волосы после родов и что с этим делать.

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Причины выпадения волос после родов

Послеродовое выпадение волос — совершенно естественный процесс. Он связан с тем, что во время беременности уровень эстрогенов (женских гормонов) в организме резко возрастает, а после родов — начинает снова падать.

Поэтому когда гормональный коктейль перестает действовать, можно ожидать изменения во внешности, например, выпадение волос.

К счастью, этот процесс временный. Обычно в течение года гормональный фон женщины стабилизируется, а на голове вырастают новые волосы.

Выпадают волосы после родов: что делать

В целом послеродовое выпадение волос требует не лечения, а терпения. Однако если тебе некомфортно, можно попробовать:

использовать качественные средства по уходу за волосами; сделать прическу, визуально увеличивающую объем волос; обратиться к врачу или косметологу.

Если же волосы сильно выпадают более года или объем потерянных волос очень большой, то следует обратиться к трихологу — специализированному врачу.

Кроме того, для хорошего самочувствия и более быстрого послеродового восстановления женщине нужно:

заботиться о своем физическом и психологическом состоянии;

полноценно спать;

разнообразно питаться;

качественно отдыхать и социализироваться;

реализоваться как личность.

Так что для того, чтобы иметь время на заботу о себе, не стесняйся просить у родных помощи в уходе за ребенком.

Во время войны волосы могут выпадать также из-за постоянного стресса. Читай, как остановить выпадение волос.

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