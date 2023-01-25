В поисках потерянного объема и сияния — почему выпадают волосы после родов и что с этим делать

Во время беременности женщина меняется на глазах. Состояние кожи улучшается, а волосы становятся густыми и блестящими. Однако уже через несколько недель после родов начинается стремительное выпадение локонов.
Ты можешь замечать это на кровати, расческе, одежде и полу. В это время молодая мама может переживать, нормален ли этот процесс и как исправить ситуацию.
Платформа Бережи себе рассказала, почему выпадают волосы после родов и что с этим делать.
Послеродовое выпадение волос — совершенно естественный процесс. Он связан с тем, что во время беременности уровень эстрогенов (женских гормонов) в организме резко возрастает, а после родов — начинает снова падать.
Поэтому когда гормональный коктейль перестает действовать, можно ожидать изменения во внешности, например, выпадение волос.
К счастью, этот процесс временный. Обычно в течение года гормональный фон женщины стабилизируется, а на голове вырастают новые волосы.
В целом послеродовое выпадение волос требует не лечения, а терпения. Однако если тебе некомфортно, можно попробовать:
Если же волосы сильно выпадают более года или объем потерянных волос очень большой, то следует обратиться к трихологу — специализированному врачу.
Если же волосы сильно выпадают более года или объем потерянных волос очень большой, то следует обратиться к трихологу — специализированному врачу.
Кроме того, для хорошего самочувствия и более быстрого послеродового восстановления женщине нужно:
Так что для того, чтобы иметь время на заботу о себе, не стесняйся просить у родных помощи в уходе за ребенком.
Во время войны волосы могут выпадать также из-за постоянного стресса. Читай, как остановить выпадение волос.
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