У пошуках втраченого об’єму та сяйва — чому випадає волосся після пологів та що з цим робити

Під час вагітності жінка змінюється на очах. Стан шкіри покращується, а волосся стає густим та блискучим. Однак уже за кілька тижнів після пологів починається стрімке випадіння локонів.

Ти можеш помічати це на ліжку, гребінці, одязі та підлозі. У цей час молода матуся може переживати, чи нормальний цей процес та як виправити ситуацію.

Платформа Бережи себе розповіла, чому випадає волосся після пологів та що з цим робити.

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Причини випадіння волосся після пологів

Післяпологове випадіння волосся — абсолютно природний процес. Він пов’язаний з тим, що під час вагітності рівень естрогенів (жіночих гормонів) в організмі різко зростає, а після пологів — починає знову падати.

Тому коли гормональний коктейль перестає діяти, можна очікувати зміни в зовнішності, наприклад, випадіння волосся.

На щастя, цей процес тимчасовий. Зазвичай протягом року гормональний фон жінки стабілізується, а на голові виростає нове волосся.

Випадає волосся після пологів: що робити

Загалом післяпологове випадіння волосся потребує не лікування, а терпіння. Однак якщо тобі некомфортно, можна спробувати:

використовувати якісні засоби догляду за волоссям; зробити зачіску, яка візуально збільшує об’єм волосся; звернутись до лікаря чи косметолога.

Якщо ж волосся сильно випадає понад рік або об’єм втраченого волосся дуже великий, то варто звернутись до трихолога — спеціалізованого лікаря.

Крім того, для гарного самопочуття та швидшого післяпологового відновлення жінці потрібно:

піклуватись про свій фізичний та психологічний стан;

повноцінно спати;

різноманітно харчуватись;

якісно відпочивати та соціалізуватись;

реалізуватись як особистість.

Тож для того, щоб мати час на піклування про себе, не соромся просити рідних допомоги в догляді за дитиною.

Під час війни волосся може випадати також через постійний стрес. Читай, як зупинити випадіння волосся.

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