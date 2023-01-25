Здоров'я та краса

У пошуках втраченого об’єму та сяйва — чому випадає волосся після пологів та що з цим робити

Олена Яковлєва, редакторка сайту 25 Січня 2023, 19:00
Випадіння волосся після пологів: що робити
Фото: Pexels

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