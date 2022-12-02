Когда хочется все и сразу: что можно есть после родов — здоровый рацион

После родов организм женщины истощен и должен восстановиться. Помочь ему можно здоровым сбалансированным питанием. Чтобы лактация была своевременной и полноценной, в пище должны быть витамины, минералы и микроэлементы. Что можно есть после родов — читай в материале.

Что можно есть после родов — советы диетолога

Врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала Фактам ICTV, из чего нужно формировать рацион мамы и что можно есть после родов.

Роды — это чрезвычайно энергозатратный процесс. Женщина тратит очень много калорий, крови и энергии. Поэтому ей нужно иметь силы, чтобы восстановить организм, — говорит врач.

Правильно составленный рацион оказывает влияние на образование молозива, а затем молока. И если роженица еще не знает, будет ли у нее молоко, соблюдать здоровое питание все же следует.

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Прежде всего в рационе после родов — питье. Во время родового процесса женщина теряет много жидкости, поэтому еще долго испытывает жажду. Пить можно негазированную воду, соки, компоты и чай. Однако если молоко прибывает слишком быстро, следует ограничить питье до 1 л в сутки.

Чтобы прибывало молоко, специально делать ничего не нужно. Природа позаботилась, что достаточно пить много жидкости. Это может быть слабый чай — зеленый или черный, с молоком, травяные чаи, — говорит диетолог.

Сильно смешивать травы нельзя, чтобы не переборщить. А если роженица любит кофе, его можно пить с молоком, но немного.

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Питание после родов: как есть сбалансированно

Питание после родов должно быть разнообразным. Порции могут быть небольшими, а приемы — частыми. Нужно употреблять качественный белок, именно из него образуется молозиво и молоко.

Быстроусвояемыми и полезными станут нежирные мясные бульоны из курицы, индейки или телятины. Надо есть и рыбу с яйцами, но не в жареном виде. А еще в рационе мамы должны быть кисломолочные продукты.

После родов можно есть картошку в небольшом количестве. В ней есть все аминокислоты, белок, пищевые волокна, витамины и минералы.

Полезные углеводы мама может получать из фруктовых пюре, запеченных фруктов или каши в сочетании с ягодами и фруктами.

А жиры роженица может усваивать из орехов, кефира, ряженки и сметаны.

И должны быть регуляторные факторы, к которым относятся витамины, микроэлементы и минералы. Среди витаминов огромное значение имеет витамин С. Так как принимает участие в синтезе белка и иммунных клеток. Он есть у настоя шиповника, в ягодном пюре, — говорит врач.

Железо хорошо усваивается из красного мяса и печени. Но есть их нужно в виде паштета или пюре с кислотой, например гранатовым соком.

Пример дневного меню роженицы

Завтрак: омлет или каша на бульоне. Может быть яйцо и ягодное пюре. Затем — кисломолочный напиток.

Обед: суп с овощами на мясном бульоне или с тефтелями. Ягоды и кисломолочка.

Ужин: котлета из белой рыбы и запеченные овощи.

Еда должна быть неострой и нравиться роженице. Бывшие когда-то запреты безосновательны, считает врач. Можно есть все, если женщина хорошо себя чувствует. Но еда должна быть жидкой, пюреобразной, теплой и подсоленной.

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