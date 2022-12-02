Коли хочеться всього й одразу: що можна їсти після пологів — здоровий раціон

Після пологів організм жінки виснажений і має відновитися. Допомогти йому можна здоровим збалансованим харчуванням. Щоб лактація була своєчасною і повноцінною, в їжі мають бути вітаміни, мінерали та мікроелементи. Що можна їсти після пологів — читай у матеріалі.

Що можна їсти після пологів — поради дієтологині

Лікарка-дієтологиня Оксана Скиталінська розповіла Фактам ICTV, з чого потрібно формувати раціон мами та що можна їсти після пологів.

Пологи — це надзвичайно енерговитратний процес. Жінка витрачає дуже багато калорій, крові та енергії. Тому їй треба мати сили, щоб відновити організм, — каже лікарка.

Правильно складений раціон впливає на утворення молозива, а потім молока. І якщо породілля ще не знає, чи буде в неї молоко, дотримуватися здорового харчування все-таки слід.

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Найперше в раціоні після пологів — пиття. Під час родового процесу жінка втрачає багато рідини, тому потім ще довго відчуває спрагу. Пити можна негазовану воду, соки, компоти і чай. Однак якщо молоко прибуває надто швидко, варто обмежити пиття до 1 л на добу.

Щоб прибувало молоко, спеціально робити нічого не треба. Природа потурбувалася, що достатньо пити багато рідини. Це може бути слабкий чай — зелений чи чорний, з молоком, трав’яні чаї, — каже дієтологиня.

Сильно змішувати трави не можна, щоб не переборщити. А якщо породілля любить каву, її можна пити з молоком, але небагато.

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Харчування після пологів: як їсти збалансовано

Харчування після пологів має бути різноманітним. Порції можуть бути невеликими, а прийоми — частими. Потрібно вживати якісний білок, саме з нього утворюється молозиво та молоко.

Швидкозасвоюваними і корисними стануть нежирні м’ясні бульйони з курки, індички чи телятини. Потрібно їсти і рибу з яйцями, але не в смаженому вигляді. А ще в раціоні мами мають бути кисломолочні продукти.

Після пологів можна їсти картоплю в невеликій кількості. В ній є всі амінокислоти, білок, харчові волокна, вітаміни й мінерали.

Корисні вуглеводи мама може отримувати з фруктових пюре, запечених фруктів або каші у поєднанні з ягодами та фруктами.

А жири породілля може засвоювати з горіхів, кефіру, ряжанки та сметани.

І мають бути регуляторні фактори, до яких належать вітаміни, мікроелементи і мінерали. Серед вітамінів величезне значення має вітамін С. Він бере участь у синтезі білка та імунних клітин. Він є у настої шипшини, у ягідному пюре, — каже лікарка.

Залізо добре засвоюється з червоного м’ясо та печінки. Але їсти їх потрібно у вигляді паштету чи пюре з кислотою, наприклад, гранатовим соком.

Приклад денного меню породіллі

Сніданок: омлет або каша на бульйоні. Може бути яйце і ягідне пюре. Потім — кисломолочний напій.

Обід: суп з овочами на м’ясному бульйоні або з тефтелями. Ягоди й кисломолочка.

Вечеря: котлета з білої риби та запечені овочі.

Їжа має бути негострою і подобатися породіллі. Заборони, які були колись, є безпідставними, вважає лікарка. Можна їсти все, якщо жінка добре почувається. Але їжа має бути рідкою, пюреподібною, теплою і підсоленою.

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