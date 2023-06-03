Без ліків та простим способом! Як підвищити лейкоцити в крові після пологів

Після пологів знизився рівень лейкоцитів у крові? Діяти потрібно швидко, адже це ослаблює імунітет та шкодить тобі й дитині, якщо ти на грудному вигодовуванні. Читай у нашому матеріалі, як підвищити лейкоцити в крові після пологів та яка їхня норма.

Як підвищити лейкоцити в крові після пологів

Лейкоцити — це білі кров’яні тільця, які є складовою нашої крові. Їх виробляє кістковий мозок та губчаста тканина великих кісток. Вони потрібні для захисту від інфекцій, вірусів, токсинів та бактерій.

Нормальною кількістю лейкоцитів для жінок у крові є від 4500 до 10500 одиниць на мікролітр. Причинами низького рівня лейкоцитів є:

Інфекційні захворювання.

Розвиток онкології.

Проблеми з кістковим мозком.

Вплив хіміотерапії чи антибіотиків на організм.

Генетичні порушення.

Погане харчування.

Вживання алкоголю у великих кількостях.

Часто низький рівень лейкоцитів спостерігається в жінок після пологів. Відновити їх можна дуже швидко навіть без ліків. На них суттєво впливає наше харчування, тому його слід скорегувати.

Які продукти підвищують лейкоцити в крові

Підвищити рівень лейкоцитів можна такими продуктами:

Шпинат;

броколі;

цитрусові;

ягоди;

кисломолочні продукти;

часник;

насіння;

курка та індичка;

горіхи;

авокадо;

банани;

риба та морепродукти;

папайя.

Проконсультуйся з лікарем щодо продуктів, які тобі можна вживати. Особливо, якщо ти на грудному вигодовуванні.

Також можна додати до продуктів і вітаміни та мінерали, які стимулюють вироблення лейкоцитів. До речі, ми розповідали, в яких продуктах найбільше вітамінів. До вітамінів, що прискорюють вироблення лейкоцитів належать: Омега-3, вітаміни А, В9, С, Е, цинк, селен.

Однак самостійно не можна призначати собі вітаміни, тим паче після вагітності. Проконсультуйся з лікарем щодо тих, які тобі підійдуть. Правильне та збалансоване харчування в парі з вітамінами швидко налагодить рівень лейкоцитів у твоєму організмі.

Раніше ми розповідали, чому випадає волосся після пологів та що з цим робити.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!