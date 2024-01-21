Сигнал, который нельзя игнорировать. Как повысить температуру тела безопасными способами

Пониженная температура тела является следствием нарушения теплообмена. Низкая температура может сигнализировать о начале заболевания, инфекции. У некоторых людей низкая температура тела является нормой. Читай в нашем материале, как повысить температуру тела без вреда для организма.
Если температура тела снизилась до +36°C+35,5°C и ниже градусов — ее следует поднять до нормы. Причинами низкой температуры могут быть: переохлаждение, начало простуды или инфекции, заболевания щитовидной железы или надпочечников, последствия гипотиреоза, дефицит железа в организме, последствие громкой вечеринки с алкоголем или как симптом других болезней.
Температура ниже 35°C грозит жизни, поэтому если у тебя именно такая ситуация — ее нужно повысить безопасными способами самостоятельно или срочно обратиться к врачу.
Температура ниже 35°C грозит жизни, поэтому если у тебя именно такая ситуация — ее нужно повысить безопасными способами самостоятельно или срочно обратиться к врачу.
Кроме низкой температуры тела, ты можешь ощущать озноб, холодные конечности, отсутствие аппетита, иметь бледную кожу и апатию. Чтобы повысить температуру тела, следуй этим советам:
В случае, если низкая температура является следствием приема таблеток — жаропонижающих, сосудосуживающих или любых других — нужно надеть теплую одежду, выпить горячий чай и вызвать врачей.
Если у ребенка слишком низкая температура, которую нужно повысить, ты можешь сделать следующее:
Чтобы температура тела резко не снижалась, не пренебрегай головными уборами и обувью по погоде. Не носи кроссовки или кеды в дождь, снег или мороз. Если температура тела остается низкой длительное время — это сигнал организма, что следует пройти обследование у эндокринолога.
Раньше мы рассказывали, когда нужно сбивать температуру ребенку.
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