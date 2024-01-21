Сигнал, который нельзя игнорировать. Как повысить температуру тела безопасными способами

Пониженная температура тела является следствием нарушения теплообмена. Низкая температура может сигнализировать о начале заболевания, инфекции. У некоторых людей низкая температура тела является нормой. Читай в нашем материале, как повысить температуру тела без вреда для организма.

Как повысить температуру тела: безопасные способы

Если температура тела снизилась до +36°C+35,5°C и ниже градусов — ее следует поднять до нормы. Причинами низкой температуры могут быть: переохлаждение, начало простуды или инфекции, заболевания щитовидной железы или надпочечников, последствия гипотиреоза, дефицит железа в организме, последствие громкой вечеринки с алкоголем или как симптом других болезней.

Температура ниже 35°C грозит жизни, поэтому если у тебя именно такая ситуация — ее нужно повысить безопасными способами самостоятельно или срочно обратиться к врачу.

Кроме низкой температуры тела, ты можешь ощущать озноб, холодные конечности, отсутствие аппетита, иметь бледную кожу и апатию. Чтобы повысить температуру тела, следуй этим советам:

Сейчас также смотрят

Зайди в теплое помещение, сними с себя влажную одежду и смени ее на чистую, сухую и теплую. Накройся одеялом и надень носки.

Выпей горячий чай. Можно сделать натуральный с лимоном и имбирем или купить чаи для улучшения иммунитета в аптеке.

Если ты чувствуешь себя хорошо, повысить температуру безопасным способом можно благодаря спортивным нагрузкам. Попробуй сделать приседания, отжимания, прыжки на скакалке.

Действенным способом будет и высококалорийный прием пищи. Если низкая температура не является следствием отравления, сделай полноценный прием пищи из нескольких блюд.

В случае, если низкая температура является следствием приема таблеток — жаропонижающих, сосудосуживающих или любых других — нужно надеть теплую одежду, выпить горячий чай и вызвать врачей.

Если у ребенка слишком низкая температура, которую нужно повысить, ты можешь сделать следующее:

Перед прогулкой одевай ребенка потеплее. Не забывай о шапке, перчатках, шарфе, теплых носках и термокостюме. Лицо за полчаса до прогулки смазывай жирным кремом. Он защитит клетки от переохлаждения, создаст барьер. Не оставляй открытое окно в детской комнате на ночь. Достаточно будет проветривать комнату вечером. Если ребенок сейчас на лечении — соблюдай дозировку лекарств, которую выписал врач, или такую, как указано в инструкции. Если низкая температура у ребенка постоянно — обратись к семейному врачу, который определит диагноз или другие причины низкой температуры.

Чтобы температура тела резко не снижалась, не пренебрегай головными уборами и обувью по погоде. Не носи кроссовки или кеды в дождь, снег или мороз. Если температура тела остается низкой длительное время — это сигнал организма, что следует пройти обследование у эндокринолога.

Раньше мы рассказывали, когда нужно сбивать температуру ребенку.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.