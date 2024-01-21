Здоровье и красота

Сигнал, который нельзя игнорировать. Как повысить температуру тела безопасными способами

Анастасия Грубрина, журналист сайта 21 января 2024, 09:30
Як підвищити температуру тіла: безпечні способи
Фото: Unsplash

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