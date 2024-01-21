Сигнал, який не можна ігнорувати. Як підвищити температуру тіла безпечними способами

Знижена температура тіла є наслідком порушення теплообміну. Низька температура може сигналізувати про початок захворювання, інфекції. У деяких людей занизька температура тіла є нормою. Читай у нашому матеріалі, як підвищити температуру тіла без шкоди для організму.

Як підвищити температуру тіла: безпечні способи

Якщо температура тіла знизилася до +36°C+35,5°C та нижче градусів — її варто підняти до норми.

Причинами низької температури можуть бути: переохолодження, початок застуди чи інфекції, захворювання щитоподібної залози чи наднирників, наслідки гіпотиреозу, дефіцит заліза в організмі, наслідок гучної вечірки з алкоголем або як симптом інших хвороб.

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Температура, нижча за 35°C, загрожує життю, тому якщо в тебе саме така ситуація — її потрібно підвищити безпечними способами самостійно або терміново звернутися до лікаря.

Крім низької температури тіла, ти можеш відчувати озноб, холодні кінцівки, відсутність апетиту, мати бліду шкіру та апатію. Щоб підвищити температуру тіла, слід дотримуватися цих порад:

Зайди у тепле приміщення, зніми з себе вологий одяг та зміни його на чистий, сухий і теплий. Накрийся ковдрою та вдягни шкарпетки.

Випий гарячий чай. Можна зробити натуральний з лимоном та імбирем, або придбати чаї для покращення імунітету в аптеці.

Якщо ти почуваєш себе добре, підвищити температуру безпечним способом можна завдяки спортивним навантаженням. Спробуй зробити присідання, відтискання, стрибки на скакалці.

Дієвим способом буде і висококалорійний прийом їжі. Якщо низька температура не є наслідком отруєння, зроби повноцінний прийом їжі з кількох страв.

У випадку, якщо низька температура є наслідком прийому пігулок — жарознижувальних, судинозвужувальних або будь-яких інших — потрібно вдягнути теплий одяг, випити гарячого чаю та викликати лікарів.

Якщо у дитини занадто низька температура, яку потрібно підняти, ти можеш зробити таке:

Перед прогулянкою вдягай дитину тепліше. Не забувай про шапку, рукавички, шарф, теплі шкарпетки та термокостюм. Обличчя за півгодини до прогулянки змащуй жирним кремом. Він захистить клітини від переохолодження, адже створить бар’єр. Не залишай відкрите вікно у дитячій кімнаті на ніч. Достатньо буде провітрювати кімнату ввечері. Якщо дитина зараз на лікуванні — дотримуйся дозування, яке виписав лікар, або того, що вказано в інструкції. Якщо низька температура у дитини постійно — звернися до сімейного лікаря, який визначить діагноз або інші причини низької температури.

Аби температура тіла різко не знижувалася, не нехтуй головними уборами та взуттям за погодою. Не носи кросівки чи кеди у дощ, сніг чи морози. Якщо температура тіла лишається низькою тривалий час — це сигнал організму, що слід пройти обстеження в ендокринолога.

Раніше ми розповідали, коли потрібно збивати температуру дитині.

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