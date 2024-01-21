Сигнал, який не можна ігнорувати. Як підвищити температуру тіла безпечними способами

Знижена температура тіла є наслідком порушення теплообміну. Низька температура може сигналізувати про початок захворювання, інфекції. У деяких людей занизька температура тіла є нормою. Читай у нашому матеріалі, як підвищити температуру тіла без шкоди для організму.
Якщо температура тіла знизилася до +36°C+35,5°C та нижче градусів — її варто підняти до норми.
Причинами низької температури можуть бути: переохолодження, початок застуди чи інфекції, захворювання щитоподібної залози чи наднирників, наслідки гіпотиреозу, дефіцит заліза в організмі, наслідок гучної вечірки з алкоголем або як симптом інших хвороб.
Температура, нижча за 35°C, загрожує життю, тому якщо в тебе саме така ситуація — її потрібно підвищити безпечними способами самостійно або терміново звернутися до лікаря.
Температура, нижча за 35°C, загрожує життю, тому якщо в тебе саме така ситуація — її потрібно підвищити безпечними способами самостійно або терміново звернутися до лікаря.
Крім низької температури тіла, ти можеш відчувати озноб, холодні кінцівки, відсутність апетиту, мати бліду шкіру та апатію. Щоб підвищити температуру тіла, слід дотримуватися цих порад:
У випадку, якщо низька температура є наслідком прийому пігулок — жарознижувальних, судинозвужувальних або будь-яких інших — потрібно вдягнути теплий одяг, випити гарячого чаю та викликати лікарів.
Якщо у дитини занадто низька температура, яку потрібно підняти, ти можеш зробити таке:
Аби температура тіла різко не знижувалася, не нехтуй головними уборами та взуттям за погодою. Не носи кросівки чи кеди у дощ, сніг чи морози. Якщо температура тіла лишається низькою тривалий час — це сигнал організму, що слід пройти обстеження в ендокринолога.
Раніше ми розповідали, коли потрібно збивати температуру дитині.
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