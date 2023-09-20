Яку температуру потрібно збивати у дорослих та дітей

Застуду або вірус доволі часто супроводжує підвищення температури. Інколи це не спричиняє значного дискомфорту, а деколи людина страждає від найменшого її підвищення. Коли варто почекати й не збивати температуру, а коли потрібно одразу звертатися до лікаря — читай у матеріалі.
Сімейна лікарка Анна Іванова стверджує, що спочатку потрібно визначитися, яку саме температуру потрібно збивати. Всі люди різні, і всі по-різному переносять температуру. Тому потрібно збивати ту температуру, яка значно погіршує твій стан. Або ту, яка перевищує +38,5 С.
Лікарка радить включити у лікування наступне:
Експертка стверджує, що народними засобами народної медицини у таких випадках краще не користуватися. Адже це може тільки погіршити загальний стан здоров’я. Йдеться про:
Потрібно пам’ятати про те, що температура не може за кілька хвилин впасти до твоєї середньої нормальної. Тому падіння температури на 1-1,5 градуса за 20-40 хв — це вже успіх.
До лікаря потрібно звертатися тоді, коли є наступні проблеми:
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