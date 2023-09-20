Яку температуру потрібно збивати у дорослих та дітей

Застуду або вірус доволі часто супроводжує підвищення температури. Інколи це не спричиняє значного дискомфорту, а деколи людина страждає від найменшого її підвищення. Коли варто почекати й не збивати температуру, а коли потрібно одразу звертатися до лікаря — читай у матеріалі.

Яку температуру потрібно збивати: думка експерта

Сімейна лікарка Анна Іванова стверджує, що спочатку потрібно визначитися, яку саме температуру потрібно збивати. Всі люди різні, і всі по-різному переносять температуру. Тому потрібно збивати ту температуру, яка значно погіршує твій стан. Або ту, яка перевищує +38,5 С.

Коли потрібно збивати температуру та які препарати для цього використовувати

Лікарка радить включити у лікування наступне:

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парацетамол;

ібупрофен (дітям потрібно давати у вигляді сиропу);

рясне пиття води, сольові розчини;

якщо холодно — одягнися, а якщо спекотно — роздягнись;

обмивайся чи обтирайся вологим рушником (вода має бути ледь тепла);

провітрюй приміщення;

зволожуй повітря.

Що не можна робити, якщо збиваєш температуру

Експертка стверджує, що народними засобами народної медицини у таких випадках краще не користуватися. Адже це може тільки погіршити загальний стан здоров’я. Йдеться про:

оцет;

спирт;

горілку;

чайні примочки;

очисні клізми;

шкарпетки з оцтом;

теплу ванну;

часник;

куркуму.

Коли потрібно звертатися до лікаря

Потрібно пам’ятати про те, що температура не може за кілька хвилин впасти до твоєї середньої нормальної. Тому падіння температури на 1-1,5 градуса за 20-40 хв — це вже успіх.

До лікаря потрібно звертатися тоді, коли є наступні проблеми:

температура вище 40 градусів;

температура вище 39 градусів тримається понад три дні й не збивається жарознижувальними препаратами;

жар із задишкою, дзвін у вухах;

червоні висипи на шкірі;

часта діарея та блювота;

судоми;

є хронічні захворювання серця, онкологія, діабет.

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