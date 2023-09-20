Здоров'я та краса

Яку температуру потрібно збивати у дорослих та дітей

Анна Голішевська, редакторка сайту 20 Вересня 2023, 17:00
Яку температуру потрібно збивати у дорослих та дітей
Фото: Unsplash

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