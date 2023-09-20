Какую температуру нужно сбивать у взрослых и детей

Простуда или вирус довольно часто сопровождаются повышением температуры. Иногда это не вызывает значительного дискомфорта, а иногда человек страдает от малейшего ее повышения. Когда следует подождать и не сбивать температуру, а когда нужно сразу обращаться к врачу — читай в материале.

Какую температуру нужно сбивать: мнение эксперта

Семейный врач Анна Иванова утверждает, что сначала нужно определиться, какую именно температуру нужно сбивать. Все люди разные, и все по-разному переносят температуру. Поэтому нужно сбивать ту температуру, которая значительно ухудшает состояние. Или превышающую +38,5 С.

Когда нужно сбивать температуру и какие препараты для этого использовать

Врач советует включить в лечение следующее:

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парацетамол;

ибупрофен (детям нужно давать в виде сиропа);

обильное питье воды, солевые растворы;

если холодно — оденься, а если жарко — разденься;

омывайся или обтирайся влажным полотенцем (вода должна быть едва теплая);

проветривай помещение;

увлажняй воздух.

Что нельзя делать, если сбиваешь температуру

Эксперт утверждает, что народные средства медицины лучше не использовать в таких случаях. Ведь это может только усугубить общее состояние здоровья. Речь идет об:

уксусе;

спирте;

водке;

чайных примочках;

очищающих клизмах;

носках с уксусом;

теплой ванне;

чесноке;

куркуме.

Когда нужно обращаться к врачу

Нужно помнить, что температура не может за несколько минут упасть до твоей средней нормальной. Поэтому падение температуры на 1-1,5 градуса за 20-40 мин — это уже успех.

К врачу нужно идти тогда, когда имеются следующие проблемы:

температура выше 40 градусов,

температура выше 39 градусов держится более трех дней и не сбивается жаропонижающими препаратами,

жар с одышкой, звон в ушах, красная сыпь на коже,

частая диарея и рвота, судороги,

хронические заболевания сердца, онкология, диабет.

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