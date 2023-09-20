Какую температуру нужно сбивать у взрослых и детей

Простуда или вирус довольно часто сопровождаются повышением температуры. Иногда это не вызывает значительного дискомфорта, а иногда человек страдает от малейшего ее повышения. Когда следует подождать и не сбивать температуру, а когда нужно сразу обращаться к врачу — читай в материале.
Семейный врач Анна Иванова утверждает, что сначала нужно определиться, какую именно температуру нужно сбивать. Все люди разные, и все по-разному переносят температуру. Поэтому нужно сбивать ту температуру, которая значительно ухудшает состояние. Или превышающую +38,5 С.
Врач советует включить в лечение следующее:
Эксперт утверждает, что народные средства медицины лучше не использовать в таких случаях. Ведь это может только усугубить общее состояние здоровья. Речь идет об:
Нужно помнить, что температура не может за несколько минут упасть до твоей средней нормальной. Поэтому падение температуры на 1-1,5 градуса за 20-40 мин — это уже успех.
К врачу нужно идти тогда, когда имеются следующие проблемы:
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