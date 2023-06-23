Как правильно смыть SPF-крем: необходимые средства и легкие способы

Все чаще косметологи говорят о том, что ежедневный уход для женщин и мужчин летом (да и в любое другое время года) должен состоять не только из правильного умывания и увлажнения, но и SPF-крема.
Многие не любят это средство за ощущение маски на коже и то, что смыть SPF в домашних условиях — задача не из простых. Как правильно смыть SPF-крем — читай в материале.
По словам косметолога Инны Гарькавченко, компоненты SPF являются жирорастворимыми. Чтобы их смыть, нужно использовать средства, которые будут растворять жир: гидрофильное масло, бальзам или мицеллярную воду.
Мицеллы — это компоненты, которые содержат в себе жир, и при контакте с кожей раскрываются. Только так можно смыть SPF. Если ты пользуешься только пенкой, ты забьешь свои поры.
По словам специалиста, оптимальный уровень защиты на лето 30-50+. Кстати, 50+ — это максимальный вариант, который есть. При этом фактора 100 не существует, это маркетинг.
В уходе должно быть два крема: один питающий, базовый увлажняющий. А второй — с фактором защиты от солнца. Крем SPF нужно наносить утром, а базовый — вечером.
Даже если ты на 30 минут выходишь на улицу, нужно наносить SPF. Если ты работаешь дома и твое рабочее место на балконе, у окна, в месте, где на тебя постоянно попадают лучи, нужно наносить защиту от солнца.
Уход нужно проводить по инструкции:
Кроме этого, если тебе не хватает увлажнения в таком варианте использования, можно перед SPF-кремом нанести обычный увлажняющий крем. Макияж наноси сверху, последним этапом. Наноси крем за 20-30 минут до выхода на улицу.
По словам косметолога, нужно наносить два пальца средства. На лицо, шею, сухую кожу движениями. Если тебе не удобно сразу наносить такое количество, можно нанести в два этапа: сначала один палец, а через пять минут другой.
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