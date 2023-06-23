Как правильно смыть SPF-крем: необходимые средства и легкие способы

Все чаще косметологи говорят о том, что ежедневный уход для женщин и мужчин летом (да и в любое другое время года) должен состоять не только из правильного умывания и увлажнения, но и SPF-крема.

Многие не любят это средство за ощущение маски на коже и то, что смыть SPF в домашних условиях — задача не из простых. Как правильно смыть SPF-крем — читай в материале.

Как правильно смыть солнцезащитный крем

По словам косметолога Инны Гарькавченко, компоненты SPF являются жирорастворимыми. Чтобы их смыть, нужно использовать средства, которые будут растворять жир: гидрофильное масло, бальзам или мицеллярную воду.

Сейчас также смотрят

Мицеллы — это компоненты, которые содержат в себе жир, и при контакте с кожей раскрываются. Только так можно смыть SPF. Если ты пользуешься только пенкой, ты забьешь свои поры.

Как правильно смыть солнцезащитные средства и что о них стоит знать

По словам специалиста, оптимальный уровень защиты на лето 30-50+. Кстати, 50+ — это максимальный вариант, который есть. При этом фактора 100 не существует, это маркетинг.

В уходе должно быть два крема: один питающий, базовый увлажняющий. А второй — с фактором защиты от солнца. Крем SPF нужно наносить утром, а базовый — вечером.

Читать по теме Здоровая кожа и противодействие раку: как правильно выбрать SPF и зачем нужен солнцезащитный крем Как правильно выбрать SPF и почему он нужен не только на пляже.

Нужно ли каждый день использовать SPF

Даже если ты на 30 минут выходишь на улицу, нужно наносить SPF. Если ты работаешь дома и твое рабочее место на балконе, у окна, в месте, где на тебя постоянно попадают лучи, нужно наносить защиту от солнца.

На каком этапе домашнего ухода наносить SPF

Уход нужно проводить по инструкции:

очистка;

тоник (сыворотка);

SPF-крем.

Кроме этого, если тебе не хватает увлажнения в таком варианте использования, можно перед SPF-кремом нанести обычный увлажняющий крем. Макияж наноси сверху, последним этапом. Наноси крем за 20-30 минут до выхода на улицу.

Сколько наносить солнцезащитного крема на кожу лица

По словам косметолога, нужно наносить два пальца средства. На лицо, шею, сухую кожу движениями. Если тебе не удобно сразу наносить такое количество, можно нанести в два этапа: сначала один палец, а через пять минут другой.

Лето — всегда об отдыхе, море, пляжах, однако куда путешествовать в условиях войны? Мы собрали для тебя список лучших мест.