Як правильно змити SPF-крем: необхідні засоби та легкі способи

Усе частіше косметологи говорять про те, що щоденний догляд для жінок і чоловіків влітку (та й в будь-яку іншу пору року) має складатися не тільки з правильного вмивання та зволоження, а й з SPF-крему.
Багато хто не любить цей засіб за відчуття маски на шкірі та те, що змити SPF у домашніх умовах — завдання не з простих. Як правильно змити SPF-крем — читай в матеріалі.
За словами косметологині Інни Гарькавченко, компоненти SPF є жиророзчинними. Щоб їх змити, тобі потрібно використовувати засоби, які будуть розчиняти жир: гідрофільну олію, бальзам чи міцелярну воду.
Міцели — це компоненти, які містять в собі жир, і при контакті зі шкірою розкриваються. Тільки так можна змити SPF. Якщо ти користуєшся тільки пінкою, ти заб’єш свої пори.
За словами фахівчині, оптимальний рівень захисту на літо 30-50+. До речі, 50+ — це максимальний варіант, який є. При цьому, фактора 100 не існує, це маркетинг.
У догляді має бути два креми: один базовий зволожувальний, який живить. А другий — з фактором захисту від сонця. Крем SPF потрібно наносити вранці, а базовий — ввечері.
Навіть якщо ти на 30 хвилин виходиш на вулицю, потрібно наносити SPF. Якщо ти працюєш вдома, і твоє робоче місце на балконі, біля вікна, в місці, де на тебе постійно потрапляють промені, потрібно наносити захист від сонця.
Догляд потрібно робити по інструкції:
Крім цього, якщо тобі не вистачає зволоження в такому варіанті використання, можна перед SPF-кремом нанести звичайний зволожувальний крем. Макіяж нанось згори, останнім етапом. Нанось крем за 20-30 хвилин до виходу надвір.
За словами косметологині, потрібно наносити два пальці засобу. На обличчя, шию, на суху шкіру рухами. Якщо тобі не зручно відразу наносити таку кількість, можна нанести у два етапи: спочатку один палець, а через п’ять хвилин — інший.
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