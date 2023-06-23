Як правильно змити SPF-крем: необхідні засоби та легкі способи

Усе частіше косметологи говорять про те, що щоденний догляд для жінок і чоловіків влітку (та й в будь-яку іншу пору року) має складатися не тільки з правильного вмивання та зволоження, а й з SPF-крему.

Багато хто не любить цей засіб за відчуття маски на шкірі та те, що змити SPF у домашніх умовах — завдання не з простих. Як правильно змити SPF-крем — читай в матеріалі.

Як правильно змити сонцезахисний крем

За словами косметологині Інни Гарькавченко, компоненти SPF є жиророзчинними. Щоб їх змити, тобі потрібно використовувати засоби, які будуть розчиняти жир: гідрофільну олію, бальзам чи міцелярну воду.

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Міцели — це компоненти, які містять в собі жир, і при контакті зі шкірою розкриваються. Тільки так можна змити SPF. Якщо ти користуєшся тільки пінкою, ти заб’єш свої пори.

Як правильно змити сонцезахисні засоби та що про них варто знати

За словами фахівчині, оптимальний рівень захисту на літо 30-50+. До речі, 50+ — це максимальний варіант, який є. При цьому, фактора 100 не існує, це маркетинг.

У догляді має бути два креми: один базовий зволожувальний, який живить. А другий — з фактором захисту від сонця. Крем SPF потрібно наносити вранці, а базовий — ввечері.

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Чи потрібно кожного дня використовувати SPF

Навіть якщо ти на 30 хвилин виходиш на вулицю, потрібно наносити SPF. Якщо ти працюєш вдома, і твоє робоче місце на балконі, біля вікна, в місці, де на тебе постійно потрапляють промені, потрібно наносити захист від сонця.

На якому етапі домашнього догляду наносити SPF

Догляд потрібно робити по інструкції:

очищення;

тонік (сироватка);

SPF-крем.

Крім цього, якщо тобі не вистачає зволоження в такому варіанті використання, можна перед SPF-кремом нанести звичайний зволожувальний крем. Макіяж нанось згори, останнім етапом. Нанось крем за 20-30 хвилин до виходу надвір.

Скільки наносити сонцезахисного крему на шкіру обличчя

За словами косметологині, потрібно наносити два пальці засобу. На обличчя, шию, на суху шкіру рухами. Якщо тобі не зручно відразу наносити таку кількість, можна нанести у два етапи: спочатку один палець, а через п’ять хвилин — інший.

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