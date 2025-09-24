Как правильно наложить жгут: алгоритм действий и типичные ошибки

Жгут — это простое средство, способное остановить сильное кровотечение из конечности, когда каждая минута решает судьбу человека.

Обычно его накладывают выше раны, чтобы перекрыть поток крови из поврежденной артерии, и именно так спасают жизнь на поле боя или в чрезвычайных ситуациях.

Сейчас, когда в Украине продолжается война, умение пользоваться жгутом является обязательным для каждого, ведь сильное кровотечение — одна из главных причин смерти от ранения.

Итак, как правильно наложить жгут — даем несколько четких советов, которые должен знать каждый.

Как правильно наложить жгут (турникет): базовая инструкция

Перед началом работы выше раны наложить на кожу слой ткани — бинт, платок, одежду, чтобы избежать защемления. Конечность желательно поднять для оттока крови. Предварительно можно прижать сосуд пальцами (если есть, кому помочь). Турникет растянуть: правой рукой держать конец с цепочкой (или кнопкой), левой — на 30-40 см ближе к середине. Первый оборот наложить плотно, последующие — перекрывать предыдущий на треть. Зафиксировать крючок или отверстие за цепочку. Прикрепить записку с точным временем, указав часы и минуты, и фамилией человека, который наложил жгут. Жгут нельзя закрывать или бинтовать. Конечность нужно обездвижить шиной или подручными средствами.

Если турникет наложен правильно, то кровотечение останавливается, пульс ниже места его фиксации не ощущается, а кожа конечности становится бледной.

Важно также помнить, что жгут должен находиться под прямым углом к оси конечности.

Ослаблять его имеет право только медик и делать это следует сразу, как только позволяет ситуация, ведь безопасное время его использования не превышает двух часов.

В то же время могут быть обстоятельства, при которых ослабление категорически запрещено. Это:

ампутация конечности;

наличие признаков гиповолемического шока;

фиксация более шести часов;

ожидаемая быстрая госпитализация или условия, исключающие возможность применения других методов остановки кровотечения.

До госпитализации турникет можно лишь немного ослабить, но ни в коем случае не снимать полностью.

Типичные ошибки при наложении жгута (турникета)

Неправильное место фиксации: слишком низко или сразу над местом раны.

Если турникет наложить ниже точки повреждения артерии или над ней — он не перекроет кровоток.

Если он не затянут туго, кровь продолжает течь.

После остановки кровотечения часто хотят дать “подышать конечности” — но это может привести к возобновлению кровотечения. Турникет можно ослаблять или снимать только в медицинском учреждении.

Если кровотечение не угрожает жизни — дополнительный турникет может навредить из-за длительного нарушения кровообращения. Это особенно опасно, когда эвакуация затянется.

Если жгут не расположен перпендикулярно к оси конечности или не выровнен правильно — часть кровотока может обходить зону давления.

