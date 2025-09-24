Стиль жизни Здоровье и красота

Как правильно наложить жгут: алгоритм действий и типичные ошибки

Ольга Петухова, редактор сайта 24 сентября 2025, 16:30 3 мин.
как наложить жгут
Фото Instagram

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь