Как правильно наложить жгут: алгоритм действий и типичные ошибки

Жгут — это простое средство, способное остановить сильное кровотечение из конечности, когда каждая минута решает судьбу человека.
Обычно его накладывают выше раны, чтобы перекрыть поток крови из поврежденной артерии, и именно так спасают жизнь на поле боя или в чрезвычайных ситуациях.
Сейчас, когда в Украине продолжается война, умение пользоваться жгутом является обязательным для каждого, ведь сильное кровотечение — одна из главных причин смерти от ранения.
Итак, как правильно наложить жгут — даем несколько четких советов, которые должен знать каждый.
Как правильно наложить жгут (турникет): базовая инструкция
- Перед началом работы выше раны наложить на кожу слой ткани — бинт, платок, одежду, чтобы избежать защемления.
- Конечность желательно поднять для оттока крови.
- Предварительно можно прижать сосуд пальцами (если есть, кому помочь).
- Турникет растянуть: правой рукой держать конец с цепочкой (или кнопкой), левой — на 30-40 см ближе к середине.
- Первый оборот наложить плотно, последующие — перекрывать предыдущий на треть.
- Зафиксировать крючок или отверстие за цепочку.
- Прикрепить записку с точным временем, указав часы и минуты, и фамилией человека, который наложил жгут.
- Жгут нельзя закрывать или бинтовать. Конечность нужно обездвижить шиной или подручными средствами.
Если турникет наложен правильно, то кровотечение останавливается, пульс ниже места его фиксации не ощущается, а кожа конечности становится бледной.
Важно также помнить, что жгут должен находиться под прямым углом к оси конечности.
Ослаблять его имеет право только медик и делать это следует сразу, как только позволяет ситуация, ведь безопасное время его использования не превышает двух часов.
В то же время могут быть обстоятельства, при которых ослабление категорически запрещено. Это:
-
ампутация конечности;
-
наличие признаков гиповолемического шока;
-
фиксация более шести часов;
-
ожидаемая быстрая госпитализация или условия, исключающие возможность применения других методов остановки кровотечения.
До госпитализации турникет можно лишь немного ослабить, но ни в коем случае не снимать полностью.
Типичные ошибки при наложении жгута (турникета)
- Неправильное место фиксации: слишком низко или сразу над местом раны.
Если турникет наложить ниже точки повреждения артерии или над ней — он не перекроет кровоток.
- Недостаточно сильно затянутый турникет.
Если он не затянут туго, кровь продолжает течь.
- Необоснованное или частое ослабление / раскручивание турникета.
После остановки кровотечения часто хотят дать “подышать конечности” — но это может привести к возобновлению кровотечения. Турникет можно ослаблять или снимать только в медицинском учреждении.
- Наложение жгута без необходимости.
Если кровотечение не угрожает жизни — дополнительный турникет может навредить из-за длительного нарушения кровообращения. Это особенно опасно, когда эвакуация затянется.
- Неправильный угол или положение.
Если жгут не расположен перпендикулярно к оси конечности или не выровнен правильно — часть кровотока может обходить зону давления.
