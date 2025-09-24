Як правильно накласти джгут: алгоритм дій і типові помилки

Джгут — це простий засіб, здатний зупинити сильну кровотечу з кінцівки, коли кожна хвилина вирішує долю людини.
Зазвичай його накладають вище рани, щоб перекрити потік крові з пошкодженої артерії, і саме так рятують життя на полі бою чи у надзвичайних ситуаціях.
Зараз, коли в Україні триває війна, уміння користуватися джгутом є обов’язковим для кожного, адже велика кровотеча — одна з головних причин смерті від поранення.
Тож, як правильно накласти джгут — даємо кілька чітких порад, які має знати кожен.
Як правильно накласти джгут (турнікет): базова інструкція
-
Перед початком роботи вище рани накласти на шкіру шар тканини — бинт, хустину, одяг, щоб уникнути защемлення.
-
Кінцівку бажано підняти для відтоку крові.
-
Попередньо можна притиснути судину пальцями (якщо є, кому допомогти).
-
Турнікет розтягнути: правою рукою тримати кінець із ланцюжком (чи кнопкою), лівою — на 30-40 см ближче до середини.
-
Перший оберт накласти щільно, наступні — перекривати попередній на третину.
-
Зафіксувати гачок чи отвір за ланцюжок.
-
Прикріпити записку із точним часом, вказавши години та хвилини, та прізвищем особи, що накладала джгут.
-
Джгут не можна закривати чи бинтувати. Кінцівку потрібно знерухомити шиною або підручними засобами.
Якщо турнікет накладений правильно, то кровотеча зупиняється, пульс нижче місця його фіксації не відчувається, а шкіра кінцівки стає блідою.
Важливо також пам’ятати, що джгут має бути під прямим кутом до осі кінцівки.
Послаблювати його має право лише медик і робити це слід одразу, як тільки дозволяє ситуація, адже безпечний час його використання не перевищує двох годин.
Водночас можуть бути обставини, за яких послаблення категорично заборонене. Це:
- ампутація кінцівки;
- наявність ознак гіповолемічного шоку;
- фіксація понад шість годин;
- очікувана швидка госпіталізація або умови, що виключають можливість застосування інших методів зупинки кровотечі.
До госпіталізації турнікет можна лише трохи послабити, але в жодному випадку не знімати повністю.
Типові помилки при накладанні джгута (турнікета)
- Неправильне місце фіксації: занадто низько або одразу над місцем рани
Якщо турнікет накласти нижче точки пошкодження артерії або над нею — він не перекриє кровотік.
- Недостатнє сильно затягнутий турнікет
Якщо він не затягнутий туго, кров продовжує текти.
- Нерозумне або часте послаблення / розкручування турнікета
Після зупинки кровотечі часто хочуть дати “подихати кінцівці” — але це може призвести до поновлення кровотечі. Турнікет можна послаблювати або знімати лише в медичному закладі.
- Накладання джгута без потреби
Якщо кровотеча не загрозлива для життя — додатковий турнікет може завдати шкоди через тривале порушення кровообігу. Це особливо небезпечно, коли евакуація затягнеться.
- Неправильний кут або положення
Якщо джгут не розташований перпендикулярно до осі кінцівки або не вирівняний правильно — частина кровотоку може оминути зону тиску.
Читай також про популярні міфи щодо використання турнікетів, і чого варто уникати насправді.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!