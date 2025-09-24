Як правильно накласти джгут: алгоритм дій і типові помилки

Джгут — це простий засіб, здатний зупинити сильну кровотечу з кінцівки, коли кожна хвилина вирішує долю людини.

Зазвичай його накладають вище рани, щоб перекрити потік крові з пошкодженої артерії, і саме так рятують життя на полі бою чи у надзвичайних ситуаціях.

Зараз, коли в Україні триває війна, уміння користуватися джгутом є обов’язковим для кожного, адже велика кровотеча — одна з головних причин смерті від поранення.

Тож, як правильно накласти джгут — даємо кілька чітких порад, які має знати кожен.

Як правильно накласти джгут (турнікет): базова інструкція

Перед початком роботи вище рани накласти на шкіру шар тканини — бинт, хустину, одяг, щоб уникнути защемлення. Кінцівку бажано підняти для відтоку крові. Попередньо можна притиснути судину пальцями (якщо є, кому допомогти). Турнікет розтягнути: правою рукою тримати кінець із ланцюжком (чи кнопкою), лівою — на 30-40 см ближче до середини. Перший оберт накласти щільно, наступні — перекривати попередній на третину. Зафіксувати гачок чи отвір за ланцюжок. Прикріпити записку із точним часом, вказавши години та хвилини, та прізвищем особи, що накладала джгут. Джгут не можна закривати чи бинтувати. Кінцівку потрібно знерухомити шиною або підручними засобами.

Якщо турнікет накладений правильно, то кровотеча зупиняється, пульс нижче місця його фіксації не відчувається, а шкіра кінцівки стає блідою.

Важливо також пам’ятати, що джгут має бути під прямим кутом до осі кінцівки.

Послаблювати його має право лише медик і робити це слід одразу, як тільки дозволяє ситуація, адже безпечний час його використання не перевищує двох годин.

Водночас можуть бути обставини, за яких послаблення категорично заборонене. Це:

ампутація кінцівки;

наявність ознак гіповолемічного шоку;

фіксація понад шість годин;

очікувана швидка госпіталізація або умови, що виключають можливість застосування інших методів зупинки кровотечі.

До госпіталізації турнікет можна лише трохи послабити, але в жодному випадку не знімати повністю.

Типові помилки при накладанні джгута (турнікета)

Неправильне місце фіксації: занадто низько або одразу над місцем рани

Якщо турнікет накласти нижче точки пошкодження артерії або над нею — він не перекриє кровотік.

Недостатнє сильно затягнутий турнікет

Якщо він не затягнутий туго, кров продовжує текти.

Нерозумне або часте послаблення / розкручування турнікета

Після зупинки кровотечі часто хочуть дати “подихати кінцівці” — але це може призвести до поновлення кровотечі. Турнікет можна послаблювати або знімати лише в медичному закладі.

Накладання джгута без потреби

Якщо кровотеча не загрозлива для життя — додатковий турнікет може завдати шкоди через тривале порушення кровообігу. Це особливо небезпечно, коли евакуація затягнеться.

Неправильний кут або положення

Якщо джгут не розташований перпендикулярно до осі кінцівки або не вирівняний правильно — частина кровотоку може оминути зону тиску.

