Не подпускала врачей, поэтому звонили в полицию. В Сумах женщина боялась рожать — как преодолеть страх родов

Страх перед родами — явление, с которым сталкивается много женщин. К родам следует готовиться физически и морально. Однако в тот самый момент все может пойти не по плану. В Сумах женщина боялась рожать, а патрульный помог принять роды. Делимся этой трогательной историей.

В Сумах патрульный помог принять роды: как преодолевать страх перед родами

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий поделился историей, которая на днях случилась в Сумах. В Сумах патрульный Дмитрий Зуенко стал ассистентом на родах.

Сопровождение рожениц уже стало привычным делом. А вот принимать роды, как в этот раз в Сумах, это новенькое, — написал Белошицкий.

— У 33-летней женщины начались активные схватки. Но она не подпускала к себе врачей, поэтому те обратились за помощью на линию 102.

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Патрульный Дмитрий Зуенко помог врачам уговорить испуганную женщину и принять роды. Через 15 минут женщина родила девочку.

Как преодолеть страх перед родами

В Управлении здравоохранения и ухода за пожилыми людьми правительства Австралии поделились информацией, что делать, если боишься рожать и как преодолеть страх.

Причины страха могут быть разными: боязнь боли, неизвестного, страх за свою жизнь или ребенка, отрицательный опыт других, страх вмешательства, вовремя не доехать до больницы и т.д.

Чтобы уменьшить проявления страха, можно и следует придерживаться следующих правил:

Проговори с врачом все, что будет/может происходить во время родов, задай вопросы, которые тебя волнуют.

Не опирайся на опыт или негативные истории других людей.

Заранее определи, как будешь рожать.

Узнай от врачей о видах оперативного вмешательства, которые могут происходить во время родов — кесарево сечение, эпидуральная анестезия и т.д.

Если есть возможность, в течение беременности посещай курсы и читай учебную литературу. Это повысит твою осведомленность и уменьшит страхи неизвестного.

Подумай, кого бы ты хотела видеть в родзале — мужа, парня, маму или кого-то, кто бы смог тебя успокоить и подбодрить.

Если ты боишься не доехать до больницы во время схваток, попробуй преодолеть этот маршрут в разное время — утром, днем или вечером. А при первых проявлениях схваток лучше сразу звонить врачам.

Чтобы эффективно преодолевать страх “в моменте”, можно научиться техникам релаксации. Мы подробно рассказывали о них. Также обрати внимание на медитации и йогу. На твое состояние могут повлиять полезные привычки и здоровое питание.

Также если страх тебя беспокоит постоянно, можно обсудить это с психологом/психотерапевтом.

Непреодолимый страх родов встречается у чрезвычайно малого количества женщин. Это называется токофобией. При любых симптомах, тревожных или дискомфортных, следует обращаться к врачам.

Раньше мы рассказывали, как ухаживать за преждевременно родившимися малышами.

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