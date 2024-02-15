Не підпускала лікарів, тож дзвонили у поліцію. У Сумах жінка боялася народжувати — як долати страх пологів

Страх перед пологами — явище, з яким стикається багато жінок. До пологів варто готуватися фізично та морально. Однак у той самий момент усе може піти не за планом. У Сумах жінка боялася народжувати, а патрульний допоміг прийняти пологи. Ділимося цією зворушливою історією.

У Сумах патрульний допоміг прийняти пологи: як долати страх перед пологами

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький поділився історією, що днями трапилася в Сумах. У Сумах патрульний Дмитро Зуєнко став асистентом на пологах.

Супровід породіллі вже став звичною справою. А от приймати пологи, як цього разу в Сумах, це щось новеньке, — написав Білошицький.

— У 33-річної жінки розпочалися активні перейми. Але вона не підпускала до себе лікарів, тож ті звернулися по допомогу на лінію 102.

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Патрульний Дмитро Зуєнко допоміг лікарям вмовити перелякану жінку та прийняти пологи. За 15 хвилин жінка народила дівчинку.

Як подолати страх перед пологами

В Управлінні охорони здоров’я та догляду за людьми похилого віку уряду Австралії поділилися інформацією, що робити, якщо боїшся народжувати і як подолати страх.

Причини страху можуть бути різними: острах болю, невідомого, страх за своє життя чи дитини, негативний досвід інших, страх втручання, вчасно не доїхати до лікарні тощо.

Аби зменшити прояви страху, можна і варто дотримуватися таких правил:

Проговори з лікарем усе, що буде/може відбуватися під час пологів, постав запитання, які тебе хвилюють.

Не спирайся на досвід чи негативні історії інших людей.

Заздалегідь визнач, як саме народжуватимеш.

Дізнайся від лікарів про види оперативного втручання, які можуть відбуватися під час пологів — кесарів розтин, епідуральна анестезія тощо.

Якщо є можливість, протягом вагітності відвідуй курси та читай навчальну літературу. Це підвищить твою обізнаність та зменшить страхи невідомого.

Подумай, кого б ти хотіла бачити у пологовому залі — чоловіка, хлопця, маму чи когось, хто б зміг тебе заспокоїти та підбадьорити.

Якщо ти боїшся не доїхати до лікарні під час перейм, спробуй подолати цей маршрут у різний час — зранку, вдень чи ввечері. А за перших проявів перейм краще відразу дзвони лікарям.

Аби ефективно долати страх “у моменті”, можна навчитися технік релаксації. Ми детально розповідали про них. Опанувати можна також медитації та йогу. На твій стан можуть вплинути корисні звички та здорове харчування.

Також, якщо страх тебе непокоїть постійно, можна обговорити це з психологом/психотерапевтом.

Непереборний страх пологів трапляється у надзвичайно малої кількості жінок. Це називається токофобією. За будь-яких симптомів, що є тривожними чи дискомфортними, варто звертатися до лікарів.

Раніше ми розповідали, як доглядати за передчасно народженими малюками.

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