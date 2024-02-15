Не підпускала лікарів, тож дзвонили у поліцію. У Сумах жінка боялася народжувати — як долати страх пологів

Страх перед пологами — явище, з яким стикається багато жінок. До пологів варто готуватися фізично та морально. Однак у той самий момент усе може піти не за планом. У Сумах жінка боялася народжувати, а патрульний допоміг прийняти пологи. Ділимося цією зворушливою історією.
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький поділився історією, що днями трапилася в Сумах. У Сумах патрульний Дмитро Зуєнко став асистентом на пологах.
Супровід породіллі вже став звичною справою. А от приймати пологи, як цього разу в Сумах, це щось новеньке, — написав Білошицький.
Супровід породіллі вже став звичною справою. А от приймати пологи, як цього разу в Сумах, це щось новеньке, — написав Білошицький.
— У 33-річної жінки розпочалися активні перейми. Але вона не підпускала до себе лікарів, тож ті звернулися по допомогу на лінію 102.
Патрульний Дмитро Зуєнко допоміг лікарям вмовити перелякану жінку та прийняти пологи. За 15 хвилин жінка народила дівчинку.
В Управлінні охорони здоров’я та догляду за людьми похилого віку уряду Австралії поділилися інформацією, що робити, якщо боїшся народжувати і як подолати страх.
Причини страху можуть бути різними: острах болю, невідомого, страх за своє життя чи дитини, негативний досвід інших, страх втручання, вчасно не доїхати до лікарні тощо.
Аби зменшити прояви страху, можна і варто дотримуватися таких правил:
Аби ефективно долати страх “у моменті”, можна навчитися технік релаксації. Ми детально розповідали про них. Опанувати можна також медитації та йогу. На твій стан можуть вплинути корисні звички та здорове харчування.
Також, якщо страх тебе непокоїть постійно, можна обговорити це з психологом/психотерапевтом.
Непереборний страх пологів трапляється у надзвичайно малої кількості жінок. Це називається токофобією. За будь-яких симптомів, що є тривожними чи дискомфортними, варто звертатися до лікарів.
Раніше ми розповідали, як доглядати за передчасно народженими малюками.
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