Размывают скелет: ученые о негативном влиянии Оземпика на крепкость костей

До недавнего времени считалось, что мелкий шрифт в списке побочных эффектов популярных препаратов для похудения (класса GLP-1) ограничивается лишь проблемами с пищеварением: тошнотой или болями в животе.

Однако свежее исследование, представленное на конференции Американской академии ортопедических хирургов, заставляет взглянуть на проблему гораздо серьезнее. Как выяснилось, стремительная потеря веса может буквально размывать наш скелет.

Об этом сообщает The Washington Post.

Исследователи проанализировали данные почти 150 тысяч пациентов и обнаружили шокирующую статистику: за пять лет терапии риск развития остеопороза вырос на 30%, а вероятность остеомаляции (размягчения костей) взлетела более чем на 150%.

Это было гораздо больше, чем я ожидал, — признался Джон Габриэль Горнефф, доцент ортопедической хирургии в Пенсильванском университете и один из авторов работы.

Скелет в состоянии шока

Почему кости не выдерживают прогресса? Наше тело — это целостная система, где мышцы, сухожилия и скелет поддерживают друг друга. Когда вес уходит слишком быстро, кости теряют привычную механическую нагрузку.

Если человек жил с весом более 300 фунтов [около 136 кг — прим. ред.] и вдруг быстро сбрасывает значительную массу, это становится внезапным шоком для нормального метаболизма костей. Они больше не ощущают того же гравитационного воздействия, — объясняет Горнефф.

Кроме того, резкое снижение аппетита часто приводит к дефициту минералов, необходимых для восстановления костной ткани. Организм попросту не успевает «ремонтировать» скелет.

Травмы на ровном месте: разрывы сухожилий

Еще одно открытие врачей — повышенный на 50% риск разрывов сухожилий. Хирурги начали замечать странную тенденцию: люди получают тяжелые травмы плеча или ахиллова сухожилия не в спортзале, а во время обычных бытовых действий. Пациенты все чаще рассказывают одну и ту же историю:

Я как будто просто протянул руку вперед, приготовился — и произошел разрыв, или Я просто поднял что-то тяжелое.

Клиффорд Розен, профессор Университета Тафтса, подчеркивает: хотя на уровне всей популяции риск может казаться небольшим, для отдельных людей он может стать фатальным. Особенно это касается женщин в период постменопаузы, чьи кости и так ежегодно теряют до 2% прочности.

Добавление еще одного процента к этому показателю может быть разрушительным, — предостерегает Розен, добавляя, что производители лекарств уже знают о проблеме.

Интересно, что исследование зафиксировало и рост риска развития подагры на 12%. Ревматолог Анджело Гаффо считает, что это может быть временным эффектом из-за резкого изменения уровня мочевой кислоты:

Мой прогноз заключается в том, что со временем риск снизится после того, как уровень мочевой кислоты стабилизируется, а общее состояние здоровья улучшится.

Что делать пациентам

Врачи уверены: отказываться от препаратов не стоит, ведь они спасают от диабета и болезней сердца. Однако пациенты должны перестать верить в магическую таблетку.

Миранда Стивиг-Рапп, эндокринолог из UC Davis Health, подчеркивает, что курс GLP-1 — это не повод забывать о спортзале:

Многие пациенты говорят мне, что это легкий путь — мы нашли серебряную пулю и можем есть все, что хотим. Я считаю это очень распространенным заблуждением. Я говорю своим пациентам, что препарат лишь помогает придерживаться диеты и менять образ жизни. Вам все равно придется работать над собой.

Специалисты советуют обязательно проходить сканирование плотности костей перед началом лечения, принимать витамин D и кальций, а главное — сочетать инъекции с силовыми упражнениями, чтобы поддержать скелет в этот гравитационный шторм.

Здоровье опорно-двигательного аппарата сегодня становится темой номер один не только для тех, кто на диете, но и для каждого, кто чувствует первые звоночки от своего тела.

