Розмивають скелет: вчені про негативний вплив Оземпіку на міцність кісток

Донедавна вважалося, що дрібний шрифт у побічних ефектах популярних препаратів для схуднення (класу GLP-1) обмежується лише проблемами з травленням: нудотою чи болями в животі.

Але свіже дослідження, представлене на конференції Американської академії ортопедичних хірургів, змушує подивитися на проблему значно серйозніше. Виявляється, стрімка втрата ваги може буквально розмивати наш скелет.

Про це пише The Washington Post.

Дослідники проаналізували дані майже 150 тисяч пацієнтів і виявили шокуючу статистику: за п’ять років терапії ризик остеопорозу зріс на 30%, а ймовірність остеомалації (розм’якшення кісток) злетіла на понад 150%.

Це було набагато більше, ніж я очікував, — зізнався Джон Габріель Горнефф, доцент ортопедичної хірургії в Пенсильванському університеті та один із авторів роботи.

Скелет у шоковому стані

Чому кістки не витримують прогресу? Наше тіло — це цілісна система, де м’язи, сухожилля та скелет підтримують одне одного. Коли вага зникає надто швидко, кістки втрачають звичне механічне навантаження.

Якщо хтось жив на рівні понад 300 [фунтів, — ред.] і раптом швидко скидає велику вагу, можна уявити, що це раптовий шок у вашому нормальному метаболізмі кісток. Вони не піддаються такому ж гравітаційному впливу, — пояснює Горнефф.

До того ж, різке зниження апетиту часто призводить до дефіциту мінералів, необхідних для відновлення кісткової тканини. Організм просто не встигає ремонтувати скелет.

Травми на рівному місці: розриви сухожиль

Ще одне відкриття лікарів — підвищений на 50% ризик розривів сухожиль. Хірурги почали помічати дивну тенденцію: люди отримують важкі травми плеча чи ахіллового сухожилля не у спортзалі, а під час звичайних побутових дій. Пацієнти дедалі частіше розповідають одну і ту саму історію:

Я ніби простягнув руку вперед, підготувався і отримав розрив, або я просто підняв щось важке.

Кліффорд Розен, професор Університету Тафтса, наголошує: хоча на рівні всієї популяції ризик може здаватися невеликим, для окремих людей він може бути фатальним. Особливо це стосується жінок у період після менопаузи, чиї кістки і так щороку втрачають до 2% міцності.

Додавання ще одного відсотка до цього може бути руйнівним, — застерігає Розен, додаючи, що виробники ліків уже знають про проблему.

Цікаво, що дослідження зафіксувало і зростання ризику подагри на 12%.

Ревматолог Анджело Гаффо вважає, що це може бути тимчасовим ефектом швидкої зміни рівня сечової кислоти:

Мій прогноз полягає в тому, що з часом ризик зменшиться після того, як сечова кислота деякий час знизиться, а загальний стан здоров’я покращиться.

Що робити пацієнтам

Лікарі впевнені: відмовлятися від препаратів не варто, адже вони рятують від діабету та хвороб серця. Проте пацієнти мають перестати вірити у магічну пігулку.

Міранда Стівіг-Рапп, ендокринологиня з UC Davis Health, наголошує, що курс GLP-1 — це не привід забути про спортзал:

Багато пацієнтів скажуть мені, що це легкий вихід — ми знайшли цю срібну кулю і можемо їсти все, що хочемо — і я думаю, що це дуже поширене хибне уявлення. Я кажу своїм пацієнтам, що це допомагає дотримуватися дієти та змін способу життя, щоб схуднути. Ти все одно будеш працювати.

Фахівці радять обов’язково проходити сканування щільності кісток (DEXA) перед початком лікування, приймати вітамін D та кальцій, а головне — поєднувати ін’єкції з силовими вправами, щоб підтримати скелет у цей гравітаційний шторм.

Здоров'я опорно-рухового апарату сьогодні стає темою номер один не лише для тих, хто на дієті, а й для кожного, хто відчуває перші дзвіночки від свого тіла.

