Как сушить базилик в духовке, электросушилке и на солнце: простые и быстрые методы

Базилик — ароматное растение, которое не только обладает интересным вкусом, но и чудесным ароматным. Приправу используют и в сушеном, и в свежем виде. Для сохранения аромата нужно соблюдать все правила сушки. Как сушить базилик в домашних условиях — читай в материале.

Как сушить базилик, и как правильно его собирать

Траву для сушки можно собирать несмотря на сорт и цвет. Но лучше бери для этого фиолетовый базилик, так как он отлично сохраняет аромат.

Базилик на сушку лучше брать в то время, когда трава обильно цветет.

Можно собирать базилик несколькими способами. Например, срезать зелень целыми веточками, или собрать только отдельные листки.

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Как сушить базилик на зиму без духовки: сушка на открытом воздухе

Для того чтобы испробовать этот метод, используй пошаговую инструкцию:

Зелень промой и обсуши бумажными полотенцами. Разложи полотенца на противень или на любую другую ровную поверхность. Сверху в один слой выложи базилик так, чтобы листочки имели достаточно пространства между собой. Накрой все неплотной марлей, чтобы базилик не пылился. Поставь растения в сухое, теплое место, но там, где нет застоя воздуха. Например, на веранде, балконе. Таким образом листья базилика высохнут примерно за неделю.

Сушеный базилик на зиму в домашних условиях: метод с духовкой

В первую очередь разложи листья на противнях, застеленных бумагой, в один слой. Но перед этим нарежь их на кусочки длиной в 5 сантиметров. Духовой шкаф разогрей до минимальной температуры, и помещай туда базилик. Таким образом листья будут сушиться 2,5 часа, а веточки часа 3-4. По истечении этого времени духовку выключи, а дверцу полностью закрой.

Как сушить базилик в электросушилке

Поставь температуру в электросушилке в 35-40°С. Листья тонким слоем выложи на поддоны и ставь в прибор на 4-6 часов. Каждый час поддоны меняй местами. Храни его после сушки в банках.

Как сушить базилик в микроволновке

Перед процедурой листья оставь на столе на ночь. На тарелку положи салфетку или пергамент. Выложи листья тонким слоем, не закрывая крышкой. Включи микроволновку на 1 минуту при максимальной мощности. После этого листья перемешай и снова включи. Повтори несколько раз. На все это уйдет до 5 минут времени.

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