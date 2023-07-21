Как сушить базилик в духовке, электросушилке и на солнце: простые и быстрые методы

Базилик — ароматное растение, которое не только обладает интересным вкусом, но и чудесным ароматным. Приправу используют и в сушеном, и в свежем виде. Для сохранения аромата нужно соблюдать все правила сушки. Как сушить базилик в домашних условиях — читай в материале.
Траву для сушки можно собирать несмотря на сорт и цвет. Но лучше бери для этого фиолетовый базилик, так как он отлично сохраняет аромат.
Базилик на сушку лучше брать в то время, когда трава обильно цветет.
Базилик на сушку лучше брать в то время, когда трава обильно цветет.
Можно собирать базилик несколькими способами. Например, срезать зелень целыми веточками, или собрать только отдельные листки.
Для того чтобы испробовать этот метод, используй пошаговую инструкцию:
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