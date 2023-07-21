Як сушити базилік у духовці, електросушарці та на сонці: прості та швидкі методи

Базилік — ароматна рослина, яка не тільки має цікавий смак, але й чудовий аромат. Приправу використовують як у сушеному, так і у свіжому вигляді. Для збереження аромату потрібно дотримуватися всіх правил сушіння. Як сушити базилік у домашніх умовах — читай у матеріалі.
Траву на сушіння можна збирати попри сорт та колір. Але краще бери для цього фіолетовий базилік, оскільки він чудово зберігає аромат.
Базилік на сушіння краще брати в той час, коли трава рясно цвіте.
Базилік на сушіння краще брати в той час, коли трава рясно цвіте.
Можна збирати базилік кількома способами. Наприклад, зрізати зелень цілими гілочками або зібрати лише окремі листки.
Для того, щоб випробувати цей метод, використовуй покрокову інструкцію:
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