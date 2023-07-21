Як сушити базилік у духовці, електросушарці та на сонці: прості та швидкі методи

Базилік — ароматна рослина, яка не тільки має цікавий смак, але й чудовий аромат. Приправу використовують як у сушеному, так і у свіжому вигляді. Для збереження аромату потрібно дотримуватися всіх правил сушіння. Як сушити базилік у домашніх умовах — читай у матеріалі.

Як сушити базилік і як правильно його збирати

Траву на сушіння можна збирати попри сорт та колір. Але краще бери для цього фіолетовий базилік, оскільки він чудово зберігає аромат.

Базилік на сушіння краще брати в той час, коли трава рясно цвіте.

Можна збирати базилік кількома способами. Наприклад, зрізати зелень цілими гілочками або зібрати лише окремі листки.

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Як сушити базилік на зиму без духовки: сушіння на відкритому повітрі

Для того, щоб випробувати цей метод, використовуй покрокову інструкцію:

Зелень промий та обсуши паперовими рушниками. Розклади рушники на лист або будь-яку іншу рівну поверхню. Зверху в один шар виклади базилік так, щоб листочки мали достатньо простору між собою. Накрий все нещільною марлею, щоб базилік не припадав пилом. Постав рослини в сухе, тепле місце, але там, де немає застою повітря. Наприклад, на веранді, балконі. У такий спосіб листя базиліка висохне приблизно через тиждень.

Сушений базилік на зиму в домашніх умовах: метод з духовкою

Насамперед розклади листя на листах, застелених папером, в один шар. Але перед цим наріж їх на шматочки завдовжки 5 сантиметрів. Духову шафу розігрій до мінімальної температури й помісти туди базилік. Так листя сушитиметься 2,5 години, а гілочки — години 3-4. Після цього духовку вимкни, а дверцята повністю закрий.

Як сушити базилік в електросушарці

Постав температуру в електросушарці в 35-40°C. Листя тонким шаром виклади на піддони й став в прилад на 4-6 годин. Щогодини піддони міняй місцями. Зберігай приправу після сушіння в банках.

Як сушити базилік у мікрохвильовій печі

Перед процедурою листя залиш на столі на ніч. На тарілку поклади серветку чи пергамент. Виклади листя тонким шаром, не закриваючи кришкою. Включи мікрохвильову піч на 1 хвилину при максимальній потужності. Після цього листя перемішай і знову увімкни. Повтори це кілька разів. На це піде до 5 хвилин часу.

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