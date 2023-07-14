Як сушити часник у духовці, електросушарці та природним шляхом: інструкція

Ароматний часник додають у вигляді порошку і сушених скибочок у різні страви. Тому якщо ти давно хотів(-ла) засушити його на зиму, спробуй це зробити в спекотний літній день.
Як сушити часник у духовці, електросушарці та природним шляхом — читай у матеріалі.
Пікантні зубчики, висушені різним шляхом, найкраще поєднуються з такими стравами:
Саме сушений часник дає тонший аромат, наприклад, при маринуванні м’яса. При цьому він не горить у процесі запікання.
Важливо, що після сушіння часнику із нього можна зробити порошок. Для цього треба скористатися чашею кухонного блендера або кавомолкою. А після всіх маніпуляцій — просіяти через сито.
Раніше ми розповідали, як сушити жасмин на чай.
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