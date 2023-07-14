Як сушити часник у духовці, електросушарці та природним шляхом: інструкція

Ароматний часник додають у вигляді порошку і сушених скибочок у різні страви. Тому якщо ти давно хотів(-ла) засушити його на зиму, спробуй це зробити в спекотний літній день.

Як сушити часник у духовці, електросушарці та природним шляхом — читай у матеріалі.

Домашній сушений часник на зиму: куди додавати

Пікантні зубчики, висушені різним шляхом, найкраще поєднуються з такими стравами:

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супом;

рагу;

м’ясом;

курятиною;

овочами.

Саме сушений часник дає тонший аромат, наприклад, при маринуванні м’яса. При цьому він не горить у процесі запікання.

Важливо, що після сушіння часнику із нього можна зробити порошок. Для цього треба скористатися чашею кухонного блендера або кавомолкою. А після всіх маніпуляцій — просіяти через сито.

Як сушити часник на зиму природним шляхом: покрокова інструкція

Почисть зубчики часнику від лушпиння. Перевір їх на наявність потемнілих цяток або пошкоджень. Потім кожен зубчик розріж навпіл і виклади на плоску поверхню зрізами вгору. Суши часник у сухому приміщенні з гарною вентиляцією або на свіжому повітрі в тіні так, щоб уникати потрапляння прямих сонячних променів. Сировину важливо перевертати раз на кілька днів (результат буде через 7-12 днів).

Домашній сушений часник на зиму в духовці

Розріж часник на тонкі слайси чи скибочки. Застели лист пергаментним папером і на ньому розташуй часник в один шар. Температуру постав близько +50°C. Постав скибочки в духовку на три години. Іноді перемішуй слайси. Скибочки повинні вийти крихкими (якщо вологі — продовжуй тримати в духовці).

Як сушити часник в електросушарці

Помий і прибери лушпиння з часнику, наріж шматочками. Розклади його в один ярус на ґратах сушарки. Встанови температуру до +60°C. Запусти процес. Залежно від того, як ти нарізав(-ла) часник, процес займе від двох до п’яти годин.

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