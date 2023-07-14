Как сушить чеснок в духовке, электросушилке и естественным путем: инструкция

Ароматный чеснок добавляют в виде порошка и сушеных ломтиков в самые разные блюда. Поэтому если ты давно хотел(-а) засушить луковые на зиму, попробуй это сделать в жаркий летний день.

Как сушить чеснок в духовке, электросушилке и естественным путем — читай в материале.

Домашний сушеный чеснок на зиму: куда добавлять

Пикантные зубчики, высушенные разным путем, лучше всего сочетаются с такими блюдами:

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супом;

рагу;

жарким;

мясом;

птицей;

овощами.

Именно сушеный чеснок дает более тонкий аромат, к примеру, при мариновании мяса. При этом он не горит в процессе запекания.

Важно, что после сушки чеснока из него можно сделать порошок. Для этого надо воспользоваться либо чашей кухонного блендера, либо кофемолкой. А после всех манипуляций — просеять через сито.

Как сушить чеснок на зиму естественным путем: пошаговая инструкция

Почисть зубчики чеснока от шелухи. Проверь их на наличие потемневших пятнышек или повреждений. Затем каждый зубчик разрежь пополам и выложи на плоскую поверхность срезами вверх. Суши чеснок в сухом помещении с хорошей вентиляцией либо на свежем воздухе в тени так, чтобы избегать попадания прямых солнечных лучей. Сырье важно переворачивать раз в несколько дней (результат будет через 7-12 дней).

Домашний сушеный чеснок на зиму в духовке

Разрежь чеснок на тонкие слайсы или ломтики. Застели противень пергаментной бумагой и на ней расположи чеснок в один слой. Температуру поставь около +50°C. Поставь ломтики в духовку на три часа. Время от времени перемешивай слайсы. Ломтики должны выйти хрупкими (если влажные — продолжай держать в духовке).

Как сушить чеснок в электросушилке

Помой и убери шелуху из чеснока, нарежь кусочками. Разложи его в один ярус на решетке сушилки. Установи температуру до +60°C. Запусти процесс. В зависимости от того, как ты нарезал(-а) чеснок, процесс займет от двух до пяти часов.

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