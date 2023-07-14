Как сушить чеснок в духовке, электросушилке и естественным путем: инструкция

Ароматный чеснок добавляют в виде порошка и сушеных ломтиков в самые разные блюда. Поэтому если ты давно хотел(-а) засушить луковые на зиму, попробуй это сделать в жаркий летний день.
Как сушить чеснок в духовке, электросушилке и естественным путем — читай в материале.
Пикантные зубчики, высушенные разным путем, лучше всего сочетаются с такими блюдами:
Именно сушеный чеснок дает более тонкий аромат, к примеру, при мариновании мяса. При этом он не горит в процессе запекания.
Важно, что после сушки чеснока из него можно сделать порошок. Для этого надо воспользоваться либо чашей кухонного блендера, либо кофемолкой. А после всех манипуляций — просеять через сито.
Раньше мы рассказывали, как сушить жасмин на чай.
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