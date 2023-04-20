Здоровье и красота

Такие маленькие, а причиняют дискомфорт: как убрать растяжки и почему они появляются

Диана Просяник, практикант сайта 20 апреля 2023, 16:00
как убрать растяжки
Фото: Pexels

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