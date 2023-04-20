Такие маленькие, а причиняют дискомфорт: как убрать растяжки и почему они появляются

Многие из нас хотя бы раз в жизни сталкивались с растяжками на теле. Причин их появления может быть действительно много. Это может быть и беременность, и быстрый набор веса или роста. Но результат один — узкие полоски, которые могут располагаться на разных частях тела.

И действительно, такие косметические проблемы могут доставлять дискомфорт человеку, несмотря на то, что растяжки преимущественно не являются болезненными или опасными. Поэтому мы решили разобраться, почему появляются и как избавиться от растяжек на теле.

Почему появляются растяжки на теле

От растяжек не застрахован никто. Но на самом деле, у женщин они появляются чаще, чем у мужчин. Растяжки могут появиться:

В подростковом возрасте;

Во время беременности;

Из-за резкого набора или потери веса;

Из-за избыточного веса;

Из-за генетической предрасположенности;

Во время интенсивных занятий спортом со стремительным увеличением мышечной массы.

Как убрать растяжки

Растяжки обычно исчезают со временем самостоятельно, но бывает такое, что они оставляют следы.

Существует немало различных кремов и лосьонов, которые якобы предотвращают, уменьшают или удаляют растяжки. Но есть очень мало доказательств их эффективности.

Если уж так случилось, что на твоем теле появились растяжки — самым эффективным методом борьбы с ними будет лазерная терапия. Она способна выровнять поверхностные слои кожи, в результате чего они становятся менее заметны.

Фото: Pexels

Если же говорить о кремах, то здесь может пригодиться крем с ретиноидами. Производные витамина А ретиноиды, такие как третиноин, необходимо наносить на кожу. Они могут улучшить внешний вид растяжек, которые появились недавно.

Но с такими кремами стоит быть осторожной. Если ты беременна или кормишь грудью, стоит обсудить с врачом другие способы лечения растяжек, так как побочные эффекты от крема могут влиять на ребенка.

Еще один вариант, который используют, чтобы избавиться от растяжек — курсы мезотерапии. Во время этих процедур под кожу вводят витаминные коктейли, которые помогают ускорить восстановление клеток.

Профилактика образования растяжек

Используй увлажняющие средства для тела;

Витамины;

Поддерживай водный баланс организма;

Массируй проблемные участки тела;

Регулярно пользуйся скрабом для тела;

Занимайся спортом;

Поддерживай сбалансированное питание.

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